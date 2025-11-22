Планируется пересмотреть утверждённые 20 лет назад требования, касающиеся радиационных аварий, и уточнить порядок действий в подобных ситуациях, свидетельствует проект правил, размещённый на портале нормативных актов, пишет ЛЕТА.

Министерство климата и энергетики (МКЭ) разработало и передало на общественное обсуждение проект правил под названием «Требования к готовности к радиационной аварии и действиям в случае такой аварии».

Как поясняет МКЭ, с учётом геополитических вызовов и того, что с момента разработки прежних правил прошло 20 лет, необходимо актуализировать требования, чтобы они соответствовали современной ситуации и формировали единое понимание того, какие действия необходимы в случае радиационной аварии.

В проекте пересмотрены категории радиационного риска, системы планирования и реагирования, предложены новые стандартные уровни защиты населения и работников, а также улучшена информированность общества, институциональное сотрудничество и мониторинг здоровья населения.

МКЭ подчёркивает, что одним из важнейших вопросов готовности к радиационным авариям является оценка потенциальных угроз, чтобы определить необходимые меры. В соответствии с руководящими принципами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в проекте правил установлены пять категорий угроз.

Объекты первой и второй категорий угроз — это объекты, требующие широких мер готовности и действий как на месте, так и за пределами объекта (например, различные типы АЭС).

К третьей категории относятся объекты, чьи угрозы, связанные с ионизирующим излучением, ограничиваются только помещениями или территориями (например, медицинские учреждения или лаборатории).

Четвёртая категория включает радиационные аварии, которые могут произойти в любом месте, иногда в сочетании с другими категориями угроз (например, измерители плотности влаги, устройства для снятия статического электричества, потребительские товары).

Пятая категория касается действий, при которых велика вероятность, что в результате радиационной аварии на объектах первой или второй категории (в том числе за пределами страны) продукты будут загрязнены радиацией до такой степени, что потребуется немедленное ограничение их использования.

Эта категория угроз также актуальна для Латвии, учитывая, что примерно в 100 километрах расположена Белорусская АЭС, а в радиусе 500 километров от Латвии находятся девять АЭС.

Общие критерии готовности и действий в случае радиационной аварии определяют возможные дозы ионизирующего излучения и сформированы в соответствии с руководящими принципами МАГАТЭ.

Как отмечает МКЭ, для обеспечения оперативных действий при радиационной аварии важно, чтобы объект, на котором проводятся работы с источниками ионизирующего излучения, имел план готовности и действий.

Проект правил предусматривает обязательную разработку плана для операторов объектов первой, второй и третьей категории угроз. Для объектов пятой категории применяется Государственный план гражданской защиты, поскольку сюда относятся АЭС других стран. В случае перевозки радиоактивных материалов (четвёртая категория) не требуется разрабатывать подробный план готовности, но оператор обязан иметь план действий на случай непредвиденных ситуаций.

Предусмотрено также уточнение порядка согласования планов: оператор сначала согласовывает план с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) и Центром радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды (ГСОС), а затем — с самоуправлением.

Чтобы обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в плане, он будет тестироваться раз в четыре года, а при необходимости — пересматриваться.

В проекте также предусмотрены требования к защите сотрудников, участвующих в ликвидации последствий радиационных аварий.

МКЭ подчёркивает важность информирования общества о необходимых действиях при радиационной аварии, особенно в случае ядерных инцидентов на АЭС других стран.

Проект правил предусматривает, что ГПСС совместно с Центром радиационной безопасности не реже одного раза в три года распространяет информацию о воздействии ионизирующего излучения и радиационных аварий, мерах защиты, а также инструкциях по действиям населения. Эта информация размещается на сайтах ГПСС и ГСОС, а также в СМИ.

В отдельных разделах проекта описано планирование и реализация мер защиты, а также информирование населения в случае радиационных аварий государственного и регионального масштаба.

Ответственным за руководство мерами реагирования и ликвидации последствий в таких ситуациях будет МКЭ. Центр радиационной безопасности предоставляет информацию об аварии, оценку ситуации и рекомендации по защите.

Первичное оповещение обеспечивает ГПСС, используя информацию, подготовленную Центром радиационной безопасности. После передачи начальной информации в МКЭ министерство координирует также предоставление рекомендаций населению и профессиональным группам.

На раннем этапе реагирования ГПСС информирует население, опираясь на данные ГСОС. После первичного информирования ГПСС будет оповещать население, находящееся в зоне воздействия аварии.

В случае радиационной аварии с пострадавшими, подвергшимися воздействию ионизирующего излучения, медицинское наблюдение будет осуществляться на основании рекомендаций, разработанных Клинической университетской больницей имени Паула Страдиня (КУБПС). Долгосрочный мониторинг также будет обеспечивать КУБПС.

Проект правил включает описание действий в наиболее вероятных для Латвии сценариях радиационной аварии: ДТП с транспортным средством, перевозящим радиоактивные материалы; авария в зоне контроля оператора; авария, вызванная несанкционированными действиями с источником ионизирующего излучения; обнаружение похищенного или утерянного источника.

Также в проекте определены общие критерии завершения радиационной аварии и перехода от аварийной ситуации облучения к существующей, а также условия, при которых может быть принято решение о завершении радиационной аварии. Решение о завершении аварии принимает Центр радиационной безопасности.