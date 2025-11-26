Фонд заработной платы в госуправлении вырос больше, чем на "установленные" 2,6%. Но никто за это не ответит.

Напомним, что, принимая бюджет этого года, было решено, что вознаграждения в госуправлении в 2025-м году не должны вырасти более чем на 2,6%. Реагируя на это решение правительства, и депутаты Сейма ограничили рост своих окладов на 2,6%. Однако последние данные, приведенные агентством LETA со ссылкой на сегодняшний доклад Совета по фискальной дисциплине (СФД), свидетельствуют о том, что расходы фонда вознаграждения в госуправлении по данным за октябрь, возросли намного больше установленных 2,6%! В октябре расходы на возмещение выросли на 9,5% по сравнению с октябрем прошлого года, а кумулятивно в 2025 году расходы на возмещение выросли на 6,7%.

Другие фискальные показатели тоже не радуют. В балансе консолидированного общего бюджета Латвии в этом году в конце октября был дефицит в размере 2% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 810,6 млн евро.

Годом ранее в этот период на балансе общего бюджета был профицит в размере 311,6 млн евро.

Если сравнивать доходы и расходы за десять месяцев этого года с доходами и расходами за соответствующий период 2024 года, то наблюдается рост доходов на 1,4%, или 199,5 млн евро. За аналогичный период прошлого года наблюдался рост выручки на 12,3%! Как говорится, почувствуйте разницу!

В этом году замедление роста доходов объясняется уменьшением на 24,5% доходов от фондов Европейского союза (ЕС) и меньшими неналоговыми поступлениями - на 7,5%. Расходы, в свою очередь, выросли на 9,4%, или на 1,3 млрд евро.

В октябре доходы консолидированного общего бюджета составили 1,4 миллиарда евро, а расходы - 1,7 миллиарда евро. Доходы основного бюджета составили 692,1 млн евро, а расходы - один миллиард евро. Доходы специального бюджета составили 455,7 млн евро, а расходы - 405 млн евро. Доходы муниципального бюджета составили 358 млн евро, а расходы - 376,2 млн евро.

Всего в октябре на балансе консолидированного общего бюджета образовался дефицит в размере 308,4 млн евро.