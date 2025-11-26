Baltijas balss logotype
Красиво жить не запретишь! Чиновники... обманули Сейм? 3 1791

Политика
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Красиво жить не запретишь! Чиновники... обманули Сейм?

Фонд заработной платы в госуправлении вырос больше, чем на "установленные" 2,6%. Но никто за это не ответит.

Напомним, что, принимая бюджет этого года, было решено, что вознаграждения в госуправлении в 2025-м году не должны вырасти более чем на 2,6%. Реагируя на это решение правительства, и депутаты Сейма ограничили рост своих окладов на 2,6%. Однако последние данные, приведенные агентством LETA со ссылкой на сегодняшний доклад Совета по фискальной дисциплине (СФД), свидетельствуют о том, что расходы фонда вознаграждения в госуправлении по данным за октябрь, возросли намного больше установленных 2,6%! В октябре расходы на возмещение выросли на 9,5% по сравнению с октябрем прошлого года, а кумулятивно в 2025 году расходы на возмещение выросли на 6,7%.

Другие фискальные показатели тоже не радуют. В балансе консолидированного общего бюджета Латвии в этом году в конце октября был дефицит в размере 2% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 810,6 млн евро.

Годом ранее в этот период на балансе общего бюджета был профицит в размере 311,6 млн евро.

Если сравнивать доходы и расходы за десять месяцев этого года с доходами и расходами за соответствующий период 2024 года, то наблюдается рост доходов на 1,4%, или 199,5 млн евро. За аналогичный период прошлого года наблюдался рост выручки на 12,3%! Как говорится, почувствуйте разницу!

В этом году замедление роста доходов объясняется уменьшением на 24,5% доходов от фондов Европейского союза (ЕС) и меньшими неналоговыми поступлениями - на 7,5%. Расходы, в свою очередь, выросли на 9,4%, или на 1,3 млрд евро.

В октябре доходы консолидированного общего бюджета составили 1,4 миллиарда евро, а расходы - 1,7 миллиарда евро. Доходы основного бюджета составили 692,1 млн евро, а расходы - один миллиард евро. Доходы специального бюджета составили 455,7 млн евро, а расходы - 405 млн евро. Доходы муниципального бюджета составили 358 млн евро, а расходы - 376,2 млн евро.

Всего в октябре на балансе консолидированного общего бюджета образовался дефицит в размере 308,4 млн евро.

#финансы #Латвия #зарплата #бюджет #дефицит #экономика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Anim
    26-го ноября

    ''объясняется уменьшением на 24,5% доходов от фондов Европейского союза''

    ДОХОДОВ??? Еврофонды у вас - доход?

    Эта срана обречена.

    36
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Чиновники... обманули Сейм? -- Тоже мне новость! Они уже 30 лет только этим и занимаются.

    64
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Как будто сейм не другая часть этой полужопицы то этой жопы...

    19
    1
Читать все комментарии

