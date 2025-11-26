На минувшей неделе министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») одержал пиррову победу – ему едва удалось усидеть в кресле, ведь «за» его отставку было подано 45 голосов депутатов Сейма, «против» 47, и 1 парламентарий «воздержался».

Вместе с тем, и законодатели, и сам глава ведомства озвучили ряд тезисов, которые ранее в публичном пространстве не фигурировали…

«15-миллионный бартер Вентспилского порта»

В таком задабривании партнеров по коалиции обвинила Министерство сообщений депутат Линда Лиепиня. «Вместо того, чтобы принять ответственность за свое бездействие, вы шантажируете конкретных перевозчиков и порты», – бросила она упрек министру.

Не принадлежащая к фракциям депутат Виктория Плешкане взяла в качестве темы автобусный транспорт, по которому был составлен запрос в ведомство А.Швинки:

– Министерство скрывает свой ответ за красивыми терминами — мобильность, оптимизация, решение первого и последнего километра. В реальности людям в Латгалии придется преодолевать километры до остановки. Часть рейсов просто исчезнет. И транспорт по запросу не является реальным решением в том месте, где нет даже нормальной дорожной сети или интернета. Это не план модернизации. Это план демонтажа общественного транспорта… Это фиктивное решение.

Нужны ли Латвии электробусы за 36 млн евро?

Андрис Кулбергс («Объединенный список»), параллельно работе в парламенте продолжающий руководить Автоассоциацией Латвии, поддержал оппозиционные требования:

– Люди уезжают. Решение здесь должно быть государственным. Тут не может быть вопроса только о деньгах... и таким образом вернуть эти региональные рейсы. Это региональное покрытие и эти рейсы грозят тем, что мы потеряем и тех перевозчиков, которые сейчас еще ведут эту деятельность. В аналогичную ситуацию можно попасть и со строителями. Да, картель строителей был схвачен, но застройщиков мы таким образом теряем – некому и нечего строить. И то же самое может произойти и с региональными рейсами. Надо штрафовать и требовать суровые наказания с тех, кто обманывает. Если там есть признаки картеля есть, то их наказывать. Но нельзя и уничтожать эти предприятия, потому что нам нужны те, которые перевозят.

«Эту услугу по перевозке пассажиров Министерство сообщения хочет обеспечить через Автотранспортную дирекцию, купив за 36 миллионов евро электробусы, которые приобрело бы государство, в тот же момент конкурируя с коммерческими предприятиями. И не только купило бы эти электробусы, но и наняло бы наемных водителей… Приумножать снова участие государства в экономике – безумие».

«Ясно, что для этого нужна и система – диспетчерский центр, каким образом доводить эти транспортные средства до того лица, которому нужен транспорт. Понятно, что тут будет простой. Очевидно, что это не будет загруженной услугой. Ну и если покупать электротранспорт, то он примерно на 7-15 тысяч евро дороже дизельного автотранспорта…»

По расчетам А.Кулбергса, чтобы электрическая платформа окупилась, ей нужно в год проезжать по 25 000 км, чего «ни в какой версии она не достигнет».

«Уже в этом году пал рекорд пассажироперевозок – 20 миллионов»

Это в защиту коллеги-министра заявил его предшественник, Каспарс Бришкенс («Прогрессивные»):

– Создаются новые, современно оснащенные железнодорожные станции с высокими перронами, с перехватывающими парковками… При этом с другим оснащением безопасности и доступности. И это наша стратегия, которую министр и упомянул (мы называем ее станцией 2.0), это тот новый стандарт мультимодальных станций с привлечением более 80 миллионов инвестиций Европейского Союза. Одновременно проект направлен на самоуправления, где более трудолюбивые, наделенные инициативой действительно могут получить средства, чтобы привести инфраструктуру этих подводов к железнодорожным вокзалам в порядок и создать железнодорожные станции как более широкий центр как мобильности, так и получения услуг в конкретной округе не только в Риге, но и везде в Латвии, в том числе в Латгалии.

В заслугу Минсообщения также поставлен Рижский единый билет: «Годами ни одна политическая сила не была способна достичь этого соглашения между Pasažieru vilciens и Rīgas satiksme. В данный миг это сделано». По словам К.Бришенса, сокращение рейсов и ввод системы транспорта по запросу – это правильно, поскольку «не нужно посылать 40-местный автобус за двумя пассажирами».

Юрис Вилюмс («Объединенный список») на это оппонировал – жители Краславы имеют только 1 поезд в сутки, способный довезти их до Риги. В остальном же – только через Даугавпилс, и «надо призывать искусственный интеллект на помощь, чтобы найти совместимость – во сколько надо приехать в один город и когда есть возможность поймать следующий общественный транспорт». Желто-черные поезда Vivi не помогают в ситуации, когда на 16% урезается весь общественный транспорт.

«Что airBaltic есть в контексте Балтии?»

Проблему авиационной отрасли поднял депутат Амиль Салимов, указавший, что здесь «еще до сих пор не видно решений или направлений». Воздушный транспорт не интегрируется в общую систему сообщений, точно так же, как идея о том, что Rail Baltica сделается становым хребтом национального транспорта, по-прежнему остается декларацией.

По части финансирования Минсообщений надеется получить также дестки миллионов евро из Фонда социального климата, чтобы обеспечить пресловутый «транспорт по запросу». Депутат весьма сомневается, что большинство из тех пенсионеров, на которых данная услуга рассчитана, имеют соответственные устройства и сумеют вызвать автотранспорт в то же приграничье, где и со связью проблемы. Кстати, покрытие мобильных сетей – тоже компетенция ведомства А.Швинки.

Бывшая министр экономики, ныне депутат от Национального объединения Илзе Индриксоне, привела шокирующие примеры – по реформе от Минсообщений, в южной части Круземе (бывший Лиепайский район), сокращены 65 автобусных рейсов; в Цесисском крае – 43, в Мадонском – 40.

Ну а Атис Швинка пространно выступил с перечнем достижений, кои суммировались такой его бизнес-философией:

– Коллеги, я, честно говоря, доверяю уже придуманным приложениям. И неужели я должен подвергать сомнению то, что уже работает в Германии, Франции, Ирландии, Швейцарии? Мне кажется, мы должны доверять и идти вперед быстрее, скорее и не тратить лишних денег.