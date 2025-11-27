Во время дебатов по созданию в Сейме парламентской комиссии, призванной проанализировать проблему наплыва мигрантов, депутат от Нацобъединения Артурс Бутанс отреагировал на скептическое отношение идеологических противников - "прогрессивных", - к созданой такой комиссии.

Вы упомянули, что «ПРОГРЕССИВНЫЕ» так или иначе говорят о жесткой миграционной политике, потому что вы уже знаете, что общество придерживается довольно другого мнения, мягко говоря... с вами. Вам нужно сейчас воспроизвести такие фразы. Но какова же тогда эта жесткая миграционная политика? Она в том, что вы допускаете, чтобы по латгальским хуторам ходили нелегальные иммигранты, или то, что вузы могут в неконтролируемом количестве принимать мигрантов. Фактически вы поддерживаете политику, которая называется «сколько хотите, столько и приезжайте», потому что квот нет. Сколько хотят приехать студенты, приезжают. И вы еще стипендии охотно им платите.

В этом контексте, господин Шуваев, мне хочется сказать, что ваши действия довольно совпадают и с действиями вашего министра культуры, которую я бы, наверное, назвал больше министром иммиграции, а не министром культуры. Потому что когда в бюджете были вопросы финансирования культуры, оплаты труда занятых в художественной и музыкальной отраслях или пенсии за выслугу лет в этой отрасли, министры культуры вас видеть поблизости не могли. Она не приходила, не билась, «ПРОГРЕССИВНЫЕ» тоже не боролись в бюджете. Но как только речь заходит о миграции, так они первопроходцы и вцепились, так сказать, в эту тему.

Там тоже, как говорит Шуваев, значит, публичные средства. И какие же тогда публичные средства по отношению к миграции в подчинении министра культуры, или иммиграции? На изучение латышского языка, чтобы одному лицу научить латышскому, тратится более 60 тысяч. Так мы можем сделать вывод по публичным расходам. Это то эффективное управление, которое «ПРОГРЕССИВНЫЕ» нам тут провозглашают?"