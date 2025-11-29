Baltijas balss logotype
На вознаграждения в бюджетных учреждениях Латвии за 10 месяцев потрачено 3,5 млрд евро

Политика
Дата публикации: 29.11.2025
Изображение к статье: На вознаграждения в бюджетных учреждениях Латвии за 10 месяцев потрачено 3,5 млрд евро

С каждым годом расходы на зарплаты и другие виды вознаграждения в госуправлении растут.

Никакие установленные потолки роста зарплат в реальности не работают. Это отчетливо видно из графика расходов на вознаграждения в бюджетных учреждениях Латвии.

График и свои выводы в социальной сети facebook обнародовал эксперт в области статистики и экономики Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис:

"Общие расходы на вознаграждения во всех бюджетных учреждениях за 10 месяцев текущего года составили €3,46 млрд - на 6,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Если бы во всех учреждениях прирост не превысил 2,6% (первоначальное обязательство правительства), то общая сумма была бы на 133 млн. евро меньше!"

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    30-го ноября

    Труд Капо должен хорошо оплачиваться,чтобы не взбрыкнули ненароком и давали возможность обогащаться неимоверно своим хозяевам. Так и живём. А потом:,,Прощай Одесса,прощай Ильич Мы уезжаем на Брайтон Бич,,😈👽

    4
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    29-го ноября

    Вы что? Наивно думаете что политбюрократический класс сам себя обделит и ущемит? 🙄

    26
    1

