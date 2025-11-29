С каждым годом расходы на зарплаты и другие виды вознаграждения в госуправлении растут.

Никакие установленные потолки роста зарплат в реальности не работают. Это отчетливо видно из графика расходов на вознаграждения в бюджетных учреждениях Латвии.

График и свои выводы в социальной сети facebook обнародовал эксперт в области статистики и экономики Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис:

"Общие расходы на вознаграждения во всех бюджетных учреждениях за 10 месяцев текущего года составили €3,46 млрд - на 6,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Если бы во всех учреждениях прирост не превысил 2,6% (первоначальное обязательство правительства), то общая сумма была бы на 133 млн. евро меньше!"