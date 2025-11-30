Baltijas balss logotype
А почему бы и нет? Юревицс: бюджет на следующий год не будет обсуждаться ночью 1 165

Политика
Дата публикации: 30.11.2025
LETA
В этом году депутаты не будут рассматривать бюджет следующего года по ночам, заявил глава фракции "Нового Единство" в Сейме Эдмундс Юревицс.

Юревицс подчеркнул, что бюджет не будет обсуждаться в парламенте ночью, чтобы общественность, неправительственные организации и СМИ могли следить за процессом. Второе чтение бюджета планируется начать в среду, 3 декабря, в 9 утра. Работа продлится до 21:00 этого дня, а если потребуется дополнительное время, то и в четверг с 9:00.

По словам депутата, трудно предсказать продолжительность дебатов по бюджету в Сейме, поскольку существует множество предложений - как содержательных, так и популистских, а также тех, которые стоит обсудить. Он считает, что для принятия бюджета потребуется не менее двух дней, возможно, включая и пятницу.

#СМИ #Сейм #депутаты #бюджет #парламент #политика
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го ноября

    Если ночью не будет, то тогда сранья, пораньше?

    3
    2

