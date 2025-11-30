Писатель, поэт и переводчик, кавалер ордена Трех звезд Виктор Калниньш в интервью Латвийского радио выделил в качестве проблемы для Латвии... большее количество русскоязычных.

"Мы знаем, что в Латвии огромное, как бы сказать, количество русскоязычных. Но это же специально было создано, такой была политика Кремля , с той мыслью, которую я уже упомянул – со временем всю территорию русифицировать. Над этим работали. И тогда, когда началась Атмода, и появились статистические данные о том, что с каждым годом латвийским типографиям приходилось печатать произведения на русском языке … — все это к этому вело, и это был один из тех пунктов, которые Атмода выделяла", - заметил поэт.

Журналист поинтересовался: "Что нам делать с этим прошлым?"

"Было бы очень хорошо, если бы можно было механически собрать этих людей и, как и механически завозили в Латвию, так же их перевезти обратно. Но этого никто не сделает", - констатировал В. Калниньш.

Журналист отреагировал: "Но я знаю и других русских людей... Да, их родители, может быть, сюда въехали или были завезены, но я знаю ряд русских нового поколения, которые превосходно владеют латышским, которые закончили школу на латышском языке и которые являются большими патриотами Латвии. Всех в один мешок не засунешь"

"Я тоже не сую всех в один мешок. В свое время мне пришлось служить в русской армии – это были интересные годы. Это было в первой половине 60-х годов. Случился кубинский кризис, когда до глобальной ядерной войны было несколько шагов. Если бы Кеннеди не обозначил твердо свою позицию, то до этого бы дошло.

Будучи три года в русской армии, я был в контакте с достаточным количеством русских, чтобы можно было делать выводы об этой нации.

Там всякое бывает. У них есть хорошая пословица – в семье не без урода. Конечно, в процентном соотношении в каждом народе эта цифра отличается.

Можно ли эту пословицу и к латышам отнести?

Можно. Я просто не берусь в процентном отношении ничего говорить, потому что нет статистики."