«Было бы хорошо собрать этих людей и вывести...» 9 5913

Дата публикации: 30.11.2025
Изображение к статье: «Было бы хорошо собрать этих людей и вывести...»

Поэт и переводчик обозначил одну из главных, на его взгляд, проблем Латвии.

Писатель, поэт и переводчик, кавалер ордена Трех звезд Виктор Калниньш в интервью Латвийского радио выделил в качестве проблемы для Латвии... большее количество русскоязычных.

"Мы знаем, что в Латвии огромное, как бы сказать, количество русскоязычных. Но это же специально было создано, такой была политика Кремля , с той мыслью, которую я уже упомянул – со временем всю территорию русифицировать. Над этим работали. И тогда, когда началась Атмода, и появились статистические данные о том, что с каждым годом латвийским типографиям приходилось печатать произведения на русском языке … — все это к этому вело, и это был один из тех пунктов, которые Атмода выделяла", - заметил поэт.

Журналист поинтересовался: "Что нам делать с этим прошлым?"

"Было бы очень хорошо, если бы можно было механически собрать этих людей и, как и механически завозили в Латвию, так же их перевезти обратно. Но этого никто не сделает", - констатировал В. Калниньш.

Журналист отреагировал: "Но я знаю и других русских людей... Да, их родители, может быть, сюда въехали или были завезены, но я знаю ряд русских нового поколения, которые превосходно владеют латышским, которые закончили школу на латышском языке и которые являются большими патриотами Латвии. Всех в один мешок не засунешь"

"Я тоже не сую всех в один мешок. В свое время мне пришлось служить в русской армии – это были интересные годы. Это было в первой половине 60-х годов. Случился кубинский кризис, когда до глобальной ядерной войны было несколько шагов. Если бы Кеннеди не обозначил твердо свою позицию, то до этого бы дошло.

Будучи три года в русской армии, я был в контакте с достаточным количеством русских, чтобы можно было делать выводы об этой нации.

Там всякое бывает. У них есть хорошая пословица – в семье не без урода. Конечно, в процентном соотношении в каждом народе эта цифра отличается.

Можно ли эту пословицу и к латышам отнести?

Можно. Я просто не берусь в процентном отношении ничего говорить, потому что нет статистики."

#история #мнения #Латвия #язык #общество #культура #патриотизм #русскоязычные
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
1
0
7
3
33

Оставить комментарий

(9)
  • AE
    Alex Evi
    1-го декабря

    Дурачело простофиля !! По другому не назовёшь !!

    18
    2
  • RRs
    Rihards Rihardovičs
    1-го декабря

    Альцгеймер он коварный... Для начала латышей из-за границы домой верни.😂

    49
    3
  • A
    Aleks
    1-го декабря

    Так сказать мог только или дурак,или проплаченный,или даже не латыш вовсе. И этот три в одном думает,что выведя всех белых нелатышей и завезя сюда миллион инородцев он построит процветающую Латвию?!Ой,дурак,как говорил герой Куравлева в одном великолепном фильме.😈👽

    56
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    А вообще смелый или очень глупый геройчик - взял и публично озвучил то, о чём тут сутками бубнят наши Добрые Сраказмы.

    50
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Просто падла. А служил не в Русской, а в Советской армии. И с таким отношения к людям "стучал" скорее всего как последняя сволочь.

    153
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го ноября

    Вот не понимаю... Кто из местных латышей сможет обьяснить: это что, менталитет такой - всю жизнь хапать в три горла блага от "проклятых оккупантов", а потом взять и нас.рать в протянутую руку? Или всё-таки прав геройчик этой статьи - и в латышской семье не без урода?

    159
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го ноября

    Витя запомни -

    33
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    30-го ноября

    Витя запомни - каким бы острым не был кинжал, он абсолютно беспомощен между молотом и наковальней.

    54
    1
  • Е
    Ехидный
    30-го ноября

    как мкдро сказал - в семье не без урода !!! только забыл добавить , что в латышской семье он и есть тот самый урод !!!

    135
    1
Читать все комментарии

Видео