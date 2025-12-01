Baltijas balss logotype
В Сейме решающие бюджетные баталии. Планируется рассмотреть рекордное количество предложений - 550! 0 155

Политика
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Сколько времени понадобится на утверждение главного финансового закона - неизвестно. Премьерская партия занята обеспечением жесткой коалиционной дисциплины.

Уже на эту среду назначено внеочередное пленарное заседание по обсуждению и принятию в окончательном чтении бюджета-2026 и пакета бюджетных законопроектов к нему. Немного цифр: в бюджетный пакет входят 47 законопроектам, к которым в общий сложности подано 260 предложений! К самому же проекту бюджета-2026 подано 290 предложений. Таким образом, депутатам предстоит оценить в общей сложности 550 предложений! Если по большинству из них оппозиция решит дебатировать, то... явно за один день рассмотреть все бюджетные законопроекты депутаты не успеют. Тем более, что депутаты договорились не заседать после 21.00. Таким образом, можно предположить, что дебаты по бюджету продолжатся и в четверг, отодвинув обычную повестку дня на более поздний срок.

Как известно, у правящей коалиции в Сейме минимальный перевес голосов. Поэтому задача премьерской силы, то бишь "Нового Единства", обеспечить необходимое большинство в зале пленарных заседаний. А это значит - никаких командировок и даже болезней! В правящей коалиции договорились, что все 52 депутата, которые поддерживают правительство, будут непрерывно находиться в зале - до голосования включительно.

Очевидно, что в итоге коалиция примет бюджет. Вопрос лишь в том, начнут ли "зеленые крестьяне" снова играть роль бунтовщиков и поддерживать те или иные предложения оппозиции - в обмен на поддержку оппозицией их, "зеленых крестьян", предложений.

Читайте нас также:
#депутаты #бюджет #коалиция #оппозиция #парламент #голосование #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

