В поисках вариантов экономии административных расходов оппозиция решила замахнуться на доходы премьера, министров и парламентских секретарей. Так депутаты от оппозиции предложили снизить оклады парламентским секретарям или вообще им не платить зарплату, если они одновременно еще и являются депутатами.

"Пусть меня простят те депутаты, которые в порядке совмещения работы работают и парламентскими секретарями. Но мне в связи с этим не совсем понятно, что делают эти так называемые освобожденные парламентские секретари, задача которых исключительно и только представлять соответствующее министерство в Сейме. Ну, за такую зарплату — 6800 евро — я думаю, они должны были работать здесь 24/7.

И поэтому предложение - все-таки приравнять зарплаты парламентских секретарей к зарплате депутата и предположить, что парламентские секретари, которые также являются депутатами, могут либо действительно на общественных началах выполнять эту ответственную обязанность, либо доверить ее, ну, скажем, другим людям, у которых других обязанностей на благо этой страны - почему бы и нет.

И напомню, что зарплата этого парламентского секретаря на 1300 евро больше, чем у ответственной комиссии... Я не думаю, что это действительно справедливо", - сказал с трибуны один из депутатов.

Но его предложение не поддержали, равно как и предложение его однопартийца по поводу доплат премьеру и министрам: "Зарплата министра — 7670 евро. Зарплата премьера — 8659 евро. Мы ее не трогаем, а еще 20-процентная ежемесячная надбавка в качестве представительских расходов, которая ежемесячно зачисляется на счет министра, премьера без отчета. Для министра это 1534 евро дополнительно при неполных 8000, и премьеру 1732 евро ежемесячно дополнительно падает на счет параллельно с зарплатой почти 9000.

Коллеги, таким образом отказавшись от этих 20-процентных ежемесячных репрезентационных надбавок, мы сейчас можем сэкономить почти 300 000 евро. Начинаем с таких вещей".