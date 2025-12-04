Baltijas balss logotype
Какие еще репрезентативные расходы?! Силиня дополнительно к зарплате получает почти 2 тысячи евро 3 1841

Политика
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Предложение сэкономить на доплатах в итоге отклонили.

В поисках вариантов экономии административных расходов оппозиция решила замахнуться на доходы премьера, министров и парламентских секретарей. Так депутаты от оппозиции предложили снизить оклады парламентским секретарям или вообще им не платить зарплату, если они одновременно еще и являются депутатами.

"Пусть меня простят те депутаты, которые в порядке совмещения работы работают и парламентскими секретарями. Но мне в связи с этим не совсем понятно, что делают эти так называемые освобожденные парламентские секретари, задача которых исключительно и только представлять соответствующее министерство в Сейме. Ну, за такую зарплату — 6800 евро — я думаю, они должны были работать здесь 24/7.

И поэтому предложение - все-таки приравнять зарплаты парламентских секретарей к зарплате депутата и предположить, что парламентские секретари, которые также являются депутатами, могут либо действительно на общественных началах выполнять эту ответственную обязанность, либо доверить ее, ну, скажем, другим людям, у которых других обязанностей на благо этой страны - почему бы и нет.

И напомню, что зарплата этого парламентского секретаря на 1300 евро больше, чем у ответственной комиссии... Я не думаю, что это действительно справедливо", - сказал с трибуны один из депутатов.

Но его предложение не поддержали, равно как и предложение его однопартийца по поводу доплат премьеру и министрам: "Зарплата министра — 7670 евро. Зарплата премьера — 8659 евро. Мы ее не трогаем, а еще 20-процентная ежемесячная надбавка в качестве представительских расходов, которая ежемесячно зачисляется на счет министра, премьера без отчета. Для министра это 1534 евро дополнительно при неполных 8000, и премьеру 1732 евро ежемесячно дополнительно падает на счет параллельно с зарплатой почти 9000.

Коллеги, таким образом отказавшись от этих 20-процентных ежемесячных репрезентационных надбавок, мы сейчас можем сэкономить почти 300 000 евро. Начинаем с таких вещей".

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(3)
  • lo gos
    lo gos
    5-го декабря

    она раньше работала проституткой и сам клоп в рот сдавал, Что вы хотите от людей с низкой социальной ответственностью

    14
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го декабря

    С такими зарплатами они все вместе могут помочь всем детям инвалидам в Латвии, если захотят

    16
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    Красиво жить не запретишь, хотя курица и по зёрнышку клюёт, но зато весь двор в говне!

    38
    1
