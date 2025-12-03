Сейм сократит время дебатов на заседании Сейма, где рассматривается бюджет на следующий год и сопутствующие законопроекты, решили депутаты в среду.

Депутаты решили, что каждое предложение можно будет обсуждать в дебатах в течение "3+1" минуты. Обычно депутаты могу дебатировать по предложениям в течение пяти минут в первый раз и двух минут во второй раз.

Политики пообещали, что бюджет не будет обсуждаться в парламенте ночью, чтобы общественность, неправительственные организации и СМИ могли следить за процессом. Второе чтение бюджета начнется сегодня в 9 часов утра, и работа будет продолжаться до 9 часов вечера

Ранее в бюджетно-финансовой комиссии Сейма было рассмотрено 235 предложений по проекту бюджета на следующий год, при этом некоторые предложения оппозиции были поддержаны.

Две недели назад Сейм объявил, что по законопроекту о государственном бюджете на 2026 год и среднесрочных бюджетных рамках поступило более 240 предложений, а по законопроектам, связанным с государственным бюджетом, - более 210 предложений.