Мэр Риги предложил назвать луг на Луцавсале в честь чемпионок мира по пляжному волейболу Тины Граудини и Анастасии Самойловой. Решение станет символом уважения и вдохновения для молодежи.

В среду мэр в помещениях Ратуши поздравил спортсменку Тину Граудиню, недавно завоевавшую титул чемпионки мира. Волейболисткам вручили символический подарок — изображение карты луга на Луцавсале, который он предлагает в будущем назвать в честь спортсменок.

Этой осенью Тина Граудиня и Анастасия Самойлова завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу, проходившем в австралийском городе Аделаида. В честь этого рижская дума решила инициировать присвоение их имен городскому лугу в Луцавсале, который находится недалеко от волейбольных площадок. Концептуально идею поддержал Латвийский фонд природы, однако решение должны будут принять Комиссия по названиям объектов городской среды и топонимов, а окончательное решение — на заседании думы.

"Для нас важно, чтобы молодежь в Риге была активной и занималась спортом, поэтому я предложу назвать природный луг в Луцавсале в честь Тины и Анастасии. Это будет красивым жестом уважения и вдохновением для других молодых людей, которые именно на Луцавсале могут найти свое место для спорта и движения", - подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира, победив в финале американок Терин Брашер и Кристен Нэсс со счетом 2:1. Латвийские волейболистки выиграли семь матчей подряд за весь турнир и уступили лишь один сет — в финале, тогда как остальные встречи завершили со счетом 2:0.