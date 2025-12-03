После прошлогоднего скандала, результатом коего стала отставка министра сообщений Каспарса Бришкенса («Прогрессивные»), правительство Латвии издало распоряжение о реализации проекта Rail Baltica – «без взятия на себя обязательств, превышающих уже принятые рамки госбюджета».

Как происходит строительство скоростной трассы европейской колеи в новых условиях, разбирали на прошлой неделе в Комиссии Сейма по запросам.

«Продолжают изыскивать различные решения»

С запросом к премьерке Эвике Силине («Новое Единство») под заглавием – «О введении и финансировании проекта Rail Baltica», обратился ряд депутатов оппозиции, в т.ч. экс-премьер Марис Кучинскис и бывший спикер Сейма Эдвардс Смилтенс.

Со своей стороны, Министерство финансов в лице его главы Атиса Швинки, заранее подготовило оправдательный документ. Учитывая решение Кабмина, что реализация проекта должна быть обеспечена в соответствии с доступным финансированием, не принимая на себя обязательств без бюджетного покрытия, Министерство сообщения, «в соответствии с безопасным финансовым управлением, продолжает изыскивать различные решения для привлечения дополнительного финансирования».

В частности, привлечено 114,6 млн евро из Фонда оздоровления (все инвестиции произойдут в 2026 году), а также средства из Фонда сплочения 224,6 млн евро (46,8 млн евро в 2026 году).

«Министерству сообщения в сотрудничестве с ответственными за железнодорожный проект АО RB Rail и ООО Eiropas Dzelzceļa līnijas (далее – EDzL), а также участвующим консультантам (проектировщикам и строителям) необходимо было провести пересмотр всех разработанных технических решений, чтобы идентифицировать позиции затрат, где возможно упростить технические решения, оценить изменения в контексте сокращения инвестиций и/или перевода в другие источники финансирования или более поздних этапов реализации Rail Baltica, одновременно достигнув целей, установленных Регулой TEN-T».

Регула TEN-T (правила Трансъевропейской транспортной сети) — это законодательный акт ЕС, который устанавливает принципы создания единой транспортной сети, включающей автомобильные дороги, железные дороги, аэропорты и порты. Цель регулы — обеспечить бесперебойное движение людей и грузов, интегрировать транспортные системы государств-участников Евросоюза и способствовать экономическому развитию.

Дорогу разделят на 5 участков

В 2026 году, явствует из сообщения А.Швинки за 01-08/3589, Rail Baltica продолжат строительством на 5 участках. Стоимость работ варьируется от 22,3 и до 113,3 млн евро, а в общей же сложности — 247,2 млн евро.

На заседании Кабинета Министров 19 ноября сего года правительство, рассмотрев поданные предложения ко второму чтению в Сейме госбюджета 2026 года, поддержало выделение дополнительных ресурсов на проект Rail Baltica – всего 8 миллионов евро на перепроектирование разрешений на строительство/разработку оптимизационных решений на южном участке основной трассы от литовской границы до Мисы, чтобы уложиться в рамки доступного для строительства бюджета.

«Инвестиции в перепроектирование позволяют оптимизировать затраты на строительные работы в размере 200 миллионов евро и снизить будущую бюджетную нагрузку», – обещает Минсообщений. При этом ведомству поручено до 30 января 2026 года подготовить информационное сообщение о сокращении административных расходов Rail Baltica и EDzL.

Переговоры с инвесторами и иностранная экспертиза

Кроме того, для обеспечения диверсификации финансирования и ускорения реализации трансграничного соединения с Эстонией рассматривается реализация основного участка трассы «Скулте – эстонская граница» с использованием модели ППП – публично-приватного партнерства.

Зачем? «Чтобы максимально использовать преимущества участия частного сектора», – утверждает Минсообщений. RB Rail «уже начала предварительные переговоры с потенциальными частными инвесторами, чтобы осознать потенциальный интерес рынка».

Тем временем, для деятельности EDzL в будущем году из бюджета Министерства сообщений потратят 2,5 млн евро – это только на зарплаты и административные расходы.

Правительство также поручило государственному АО Latvijas Dzelzceļš «организовать всеобъемлющую и углубленную оценку внедрения проекта Rail Baltica в Латвии, включающую анализ управленческих, финансовых, экономических, технологических и юридических аспектов проекта, а также рекомендации по дальнейшей реализации проекта».

По-видимому, должных специалистов у железнодорожного гиганта не нашлось, и LDz заключил договор с международным консультантом Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects о проведении углубленной оценки. Срок действия контракта установлен с 3 ноября 2025 года по 31 мая 2026 года. Стоимость экспертизы в открытых документах не приводится.

Деньги давай!

Зато ведомство А.Швинки готово бороться за каждый евро от Брюсселя:

«Министерство сообщения активно участвует в предоставлении мнения о регулировании Европейской Комиссии (ЕК), которое определит условия привлечения финансирования после 2027 года, призвав ЕК сохранить как можно высокий процент софинансирования. В то же время Министерство сообщения осознает риск, что в соответствии с неформальными сигналами ЕК планируется снизить ставку софинансирования для стран-участниц. Особенно для тех, у кого по-прежнему ставки софинансирования выше среднего уровня стран ЕС. Например, уже сейчас на аналогичных условиях финансирование ЕК для регионов развитых стран составляет всего 40% по сравнению с 85% для Латвии. Упомянутый риск является обязательным на национальном уровне…»

По-видимому, латвийские чиновники в кулуарах ЕК решили напирать на оборонную составляющую проекта: «Диверсификация объектов транспортной инфраструктуры (в т.ч. двойного использования) способствует устойчивости и подготовке не только гражданских, но и военных перевозок и логистических способностей. На государственном уровне в качестве одной из стратегических целей следует оценить и направить переход на рельсы шириной 1435 мм по всей территории Латвии, тем самым максимально обеспечив совместимость с союзниками, еще больше обеспечивая быстрое и эффективное перемещение персонала и материально-технических средств по территории Латвии».

Так или иначе, подготовленное ныне для Государственной Канцелярии детальное сообщение о реализации Rail Baltica, находится под грифом «для служебных надобностей».