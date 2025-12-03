Сегодня в Сейме началось обсуждение в окончательном чтении бюджета-2026. Политолог Филипп Раевский в дискуссии на ТВ-24 согласился с мнением, что если бюджет будет благополучно утвержден, а все к этому идет, то это обеспечит "долгую жизнь" правительству Силини, то есть вплоть до парламентских выборов.

"Да, могут быть всякие маневры с министрами, но если деньги поделены, то о чем фильм? Зачем что-то менять?!" - заметил политолог.