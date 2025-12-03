Как уже сообщалось, в начале сегодняшнего внеочередного заседания Сейма было принято решение сократить время дебатов до трех минут в первый раз и до одной минуты, если депутат выходит на трибуну повторно. Однако это особо не ускорило темп рассмотрения бюджетного пакета, состоящего из 47 законопроектов. За 12 часов работы, то есть с 9 утра до 21.00 вечера (с учетом нескольких перерывов заседание длилось порядка 8,5 часов) собственно до самого проекта бюджета-2026 депутаты так и не добрались. Заседание было прервано ровно в 21.00 в момент, когда из 47 законопроектов депутаты успели принять 45 и начали обсуждать предложения к 46-му законопроекту.

Не трудно предположить, что если бы депутаты, по старой доброй традиции, решили бы заседать до того момента, пока все бюджетные вопросы не будут исчерпаны, то заседание продлилось бы минимум до завтрашнего утра!

Теперь же заседание продолжится завтра в 9 утра и опять-таки завершится самое позднее - в 21.00. Если и этого времени парламентариям не хватит, чтобы принять бюджет, то тогда им придется явиться на работу еще и в пятницу...