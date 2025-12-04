Все уже было решено еще до обсуждения бюджета в окончательном чтении - правящие заранее договорились, какие из предложений депутатов они поддерживают. Правящие пришли к заключению, что могут проголосовать всего в общей сложности за три предложения оппозиции к проекту бюджета-2026 и за парочку поправок оппозиции к законопроектам, входящим в бюджетный пакет. И это все! Поэтому парламентские дебаты, которые вот уже второй день продолжаются, никак не влияют на результаты голосования, но, разумеется, дают возможность депутатам напомнить о себе с учетом грядущих сеймовских выборов.

Так или иначе, но за весь вчерашний день депутаты даже не успели рассмотреть все законопроекты, входящие в бюджетный пакет. Лишь сегодня после 11.30 депутаты приступили к обсуждению самого проекта бюджета-2026. На данный момент, на 8-м часу заседания, депутаты успели рассмотреть лишь 90 поправок к бюджету из 290! Сейчас продолжаются активные дебаты по 91-му предложения. Но если заседание и дальше пойдет такими же темпами, то до 21.00 депутаты не успеют проголосовать за бюджет в целом и тогда им придется приходить на работу еще и в пятницу...