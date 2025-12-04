Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бюджетный марафон продолжается. Возможно, депутатам придется приходить на работу и завтра 1 110

Политика
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Оппозиционные парламентарии "не сдаются" и активно защищают свои предложения к бюджету. При этом результат голосования заранее известен.

Все уже было решено еще до обсуждения бюджета в окончательном чтении - правящие заранее договорились, какие из предложений депутатов они поддерживают. Правящие пришли к заключению, что могут проголосовать всего в общей сложности за три предложения оппозиции к проекту бюджета-2026 и за парочку поправок оппозиции к законопроектам, входящим в бюджетный пакет. И это все! Поэтому парламентские дебаты, которые вот уже второй день продолжаются, никак не влияют на результаты голосования, но, разумеется, дают возможность депутатам напомнить о себе с учетом грядущих сеймовских выборов.

Так или иначе, но за весь вчерашний день депутаты даже не успели рассмотреть все законопроекты, входящие в бюджетный пакет. Лишь сегодня после 11.30 депутаты приступили к обсуждению самого проекта бюджета-2026. На данный момент, на 8-м часу заседания, депутаты успели рассмотреть лишь 90 поправок к бюджету из 290! Сейчас продолжаются активные дебаты по 91-му предложения. Но если заседание и дальше пойдет такими же темпами, то до 21.00 депутаты не успеют проголосовать за бюджет в целом и тогда им придется приходить на работу еще и в пятницу...

Читайте нас также:
#выборы #депутаты #бюджет #оппозиция #парламент #законопроекты #голосование #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    А толку им приходить? Что, никак опять грызню устраивать будут, ну разве это работа, за которую мы им нашими налогами платим?

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv
Изображение к статье: «Это не по-человечески и неразумно»: как в Сейме делили налоги по языковому принципу Эксклюзив!
Изображение к статье: Сейм принял государственный бюджет на следующий год с дефицитом в 3,3%
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео