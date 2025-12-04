Оппозиционные депутаты Сейма внесли несколько поправок с целью уменьшить или вообще отказаться от выплат государственным и муниципальным чиновникам доплат и денежных призов, что позволит сэкономить несколько миллионов евро. Однако правящие были категорически против такого покушения на карман чиновников.

На это в свойственном ему иронично-издевательском ключе отреагировал независимый депутат Александр Кирштейнс: "Как вам не стыдно! В министерствах нечего есть людям, они молоко детям не могут купить... учебники. Я вот сейчас смотрю на вознаграждение заместителей госсекретаря министерств за 8 месяцев этого года. То есть не министру или госсекретарю, а заместителю госсекретаря! Так вот за 8 месяцев общее вознаграждение каждому заместителю госсекретаря минфина составило 79 993 евро! За такие деньги даже «Роллс-ройс» не купишь!

В Министерстве экономики — 68 918, в Министерстве внутренних дел — 62 673, в Министерстве иностранных дел — 47 000, в Министерстве земледелия — 33 000. Теперь я не буду все называть. Я не знаю, почему обделено министерство культуры там всего 10 000... Последних.

В Министерстве юстиции — 12 000. В Министерстве образования и науки — 12 000. Это абсолютные бедняки. Не стоит завидовать людям, да? Ну что ж, пусть они живут хорошо. Так что я думаю, что все-таки надо помогать бедным министрам. Иначе что мы будем делать, если они уйдут с работы в связи с маленькими доходами? Мы останемся сиротами."