Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против бывшего руководителя «Дома Москвы» Эдуарда Цеховала, обвиняемого в нарушении санкций, введённых Европейским союзом (ЕС), тогда как другая бывшая руководительница учреждения — Светлана Зайцева — объявлена в розыск, сообщает ЛЕТА.

Как отмечает прокуратура, с 2016 по 2024 год в «Доме Москвы» хозяйничал «Московский центр международного сотрудничества», находившийся в собственности города Москвы и находившийся под управлением и фактическим контролем мэра Москвы и президента России, включённых в санкционный список.

По мнению прокуратуры, обвиняемый, будучи представителем представительства «Московского центра международного сотрудничества», осознавал, что учреждение связано с лицами, подпадающими под санкции, а значит на него распространяются ограничительные меры ЕС. В результате на один из счетов учреждения в латвийском финансовом учреждении был наложен арест, а в апреле 2022 года был введён запрет на отчуждение недвижимости на улице Марияс или её обременение иными правами.

Обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, проигнорировал ограничительные меры ЕС в отношении России и, зная, что санкции ЕС запрещают использование хозяйственных ресурсов, сдал в аренду «замороженное» недвижимое имущество, взяв на себя юридические обязательства с целью получения наличных средств и обеспечения функционирования недвижимости и представительства.

«Таким образом он намеренно и систематически нарушал запрет на использование замороженных хозяйственных ресурсов, находящихся под контролем лиц, подпадающих под санкции, получая средства и обеспечивая получение услуг», — говорится в обвинении. Подчёркивается, что такими действиями обвиняемый нарушил санкции ЕС против России, введённые в связи с её вторжением в Украину.

Ранее прокуратура предъявила обвинение по этому делу и Зайцевой, однако в отношении неё возбуждено отдельное уголовное производство, которое в настоящее время приостановлено, так как она находится за пределами Латвии и объявлена в розыск.

Как уже сообщалось, до передачи дела в прокуратуру расследование вела Служба государственной безопасности (СГБ). Уголовный процесс по факту нарушения санкций ЕС СГБ начала 23 ноября 2023 года.

Действующее нормативное регулирование ЕС предусматривает обязанность замораживать все средства и хозяйственные ресурсы, находящиеся в собственности, распоряжении или управлении лиц, включённых в санкционный список. К таким ресурсам относятся и помещения «Дома Москвы», использование которых запрещено, если это приводит к получению средств, товаров или услуг, то есть сдача в аренду помещений, подпадающих под санкции, запрещена.

Сейм 11 января 2024 года в окончательном чтении принял закон «О действиях с недвижимым имуществом, необходимых для устранения угрозы государственной безопасности», который предусматривал передачу так называемого «Дома Москвы» в государственную собственность. Цель закона — гарантировать безопасность Латвии, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю.

26 марта 2024 года правительство решило передать находящийся в ведении Министерства сообщения «Дом Москвы» в собственность Министерства финансов.

Предполагается, что средства, полученные от продажи недвижимости на аукционе, будут зачислены в государственный бюджет, а затем направлены на поддержку жителей Украины. До сих пор продать объект не удалось.