Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в пятницу после встречи с другими премьер-министрами стран Балтии заявила, что многие вещи в стратегии национальной безопасности США, критикующей Европу, являются положительными.

Она отметила, что с начала второго срока президента США Дональда Трампа США и Европа ведут интенсивные переговоры.

Силиня отметила, что стратегия безопасности США - это не вся внешняя политика США, а лишь один из документов. Более того, многие вещи, которые в ней указаны для Европы, уже делаются тремя странами Балтии, сказала она. В частности, все страны Балтии будут тратить на оборону не менее 5% своего валового внутреннего продукта.

В вопросах миграции Латвия является одним из флагманов, отметила Силиня.

Премьер-министр добавила, что очень часто латвийские чиновники ездят в Вашингтон, чтобы показать США, что страна очень заботится о безопасности. "США это тоже замечают", - сказала Силиня. По ее словам, необходимость защиты восточного фланга регулярно подчеркивается на различных встречах.

В то же время Силиня добавила, что для Европы очень важно, чтобы мир в Украине был не только на бумаге, но и в реальности.

Премьер-министр Литвы Инга Ругиниене отметила, что понятно, что мирное урегулирование - это сложный процесс, состоящий из многих этапов. "На переговорах с нашими стратегическими партнерами никогда не говорилось о том, что отношения с Россией стали теплее", - сказала она, добавив, что содержание таких переговоров связано с безопасностью, особенно с безопасностью нашего региона.

Ругиниене также сообщил, что нынешняя численность американских войск в Литве сохранится еще на два срока. "Безопасность и сотрудничество с нашими ключевыми стратегическими партнерами обеспечена на длительный срок", - сказала премьер-министр Литвы.

Тем временем премьер-министр Эстонии Кристен Михалс подчеркнул, что проблемы безопасности в нашем регионе связаны не с Трампом, а с Россией и российским диктатором Владимиром Путиным. Отношения с США хорошие, сказал Михал.

Как уже сообщалось, в новой стратегии национальной безопасности США резко критикуется европейская политика в области миграции и свободы слова, а также ставится вопрос о том, будут ли европейские страны надежными партнерами США в долгосрочной перспективе.