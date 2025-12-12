Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия это флагман миграции - Силиня 1 1106

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия это флагман миграции - Силиня
ФОТО: Global Look Press

В вопросах миграции Латвия является одним из флагманов, отметила Силиня.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в пятницу после встречи с другими премьер-министрами стран Балтии заявила, что многие вещи в стратегии национальной безопасности США, критикующей Европу, являются положительными.

Она отметила, что с начала второго срока президента США Дональда Трампа США и Европа ведут интенсивные переговоры.

Силиня отметила, что стратегия безопасности США - это не вся внешняя политика США, а лишь один из документов. Более того, многие вещи, которые в ней указаны для Европы, уже делаются тремя странами Балтии, сказала она. В частности, все страны Балтии будут тратить на оборону не менее 5% своего валового внутреннего продукта.

В вопросах миграции Латвия является одним из флагманов, отметила Силиня.

Премьер-министр добавила, что очень часто латвийские чиновники ездят в Вашингтон, чтобы показать США, что страна очень заботится о безопасности. "США это тоже замечают", - сказала Силиня. По ее словам, необходимость защиты восточного фланга регулярно подчеркивается на различных встречах.

В то же время Силиня добавила, что для Европы очень важно, чтобы мир в Украине был не только на бумаге, но и в реальности.

Премьер-министр Литвы Инга Ругиниене отметила, что понятно, что мирное урегулирование - это сложный процесс, состоящий из многих этапов. "На переговорах с нашими стратегическими партнерами никогда не говорилось о том, что отношения с Россией стали теплее", - сказала она, добавив, что содержание таких переговоров связано с безопасностью, особенно с безопасностью нашего региона.

Ругиниене также сообщил, что нынешняя численность американских войск в Литве сохранится еще на два срока. "Безопасность и сотрудничество с нашими ключевыми стратегическими партнерами обеспечена на длительный срок", - сказала премьер-министр Литвы.

Тем временем премьер-министр Эстонии Кристен Михалс подчеркнул, что проблемы безопасности в нашем регионе связаны не с Трампом, а с Россией и российским диктатором Владимиром Путиным. Отношения с США хорошие, сказал Михал.

Как уже сообщалось, в новой стратегии национальной безопасности США резко критикуется европейская политика в области миграции и свободы слова, а также ставится вопрос о том, будут ли европейские страны надежными партнерами США в долгосрочной перспективе.

Читайте нас также:
#США #Украина #Латвия #миграция #безопасность #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
7
1

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го декабря

    будут ли европейские страны надежными партнерами США в долгосрочной перспективе. -- Ни в краткосрочной, ни в долгосрочной - не будут. Потому как интереса для США не представляют!

    19
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям - спикер Сейма
Изображение к статье: Rīgas namu pārvaldnieks «продавался» недолго: и.о. мэра приостановил продвижение проекта
Изображение к статье: Бывшего главу «Дома Москвы» Цеховала будут судить за нарушение санкций, второго руководителя ищут
Изображение к статье: NEPLP нашел еще 12 российских сайтов с пропагандой и закрыл к ним доступ из Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео