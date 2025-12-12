Baltijas balss logotype
Латвия поможет перестроить экономику Туркменистана

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия поможет перестроить экономику Туркменистана
ФОТО: LETA

Латвия готова поддержать диверсификацию экономики Туркменистана.

Латвия готова поддержать диверсификацию экономики Туркменистана, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

В четверг посол Латвии Гиртс Яунземс в ходе торжественной церемонии вручил верительные грамоты председателю парламента Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Яунземс выразил готовность содействовать развитию экономического сотрудничества между двумя странами, особенно в сферах транспорта и логистики, фармацевтики, зелёных технологий и информационных технологий.

Посол подтвердил готовность Латвии оказывать поддержку Туркменистану в диверсификации экономики, а также в сертификации и стандартизации с целью содействия экспорту Туркменистана в ЕС.

И Гулманова, и Яунземс высоко оценили двустороннее сотрудничество и взаимную поддержку в резолюциях и голосованиях ООН, а также подтвердили заинтересованность в продолжении совместных проектов сотрудничества ЕС и стран Центральной Азии. Гулманова выразила интерес к межпарламентскому сотрудничеству, особенно с латвийскими парламентариями.

В ходе аккредитационного визита посол также провёл встречи с министрами и заместителями министров различных отраслей Туркменистана, чтобы обсудить взаимные экономические и торговые отношения и возможности их активизации, а также сотрудничество в различных проектах.

Яунземс сменил на должности Рейниса Трокшу, который исполнял обязанности посла в Туркменистане с декабря 2022 года. Посол Латвии в Туркменистане резидирует в Ташкенте, Узбекистан.

#Латвия #транспорт #логистика #Туркменистан #фармацевтика #экономика #политика
Оставить комментарий

(7)
  • A
    Aleks
    13-го декабря

    Ждём в Латвии гостей из солнечного Туркменистана?😀Экономику Индии Латвия уже поднимает...Осталось поднять и заодно экономику Таджикистана,Узбекистана и других среднеазиатских республик.😀 Национальному объединению будет с кем ,,бороться,,Работы на много Сеймов вперёд...

    22
    2
  • lo gos
    lo gos
    12-го декабря

    Это какое дно они уже пробили?

    63
    5
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    Упаси Господи Туркменистан от такой экономики, как в Латвии.

    97
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го декабря

    Я больше чем уверен, что 95% латышей даже не знают, где этот Таджикистан находится!

    43
    6
  • bt
    bory tschist
    Mr.FGJCNJK
    12-го декабря

    только русский муDак до сих пор может ещё не знать, что после 1945-го – латышей с их трудолюбивыми руками (просмотрите статистику экономики Латвии до оккупации советским фашистoм, с её серебряными деньгами в свободно обращении) ссылали в Туркменистан(!) Tуркмены это ещё хорошо помнят, в отличие от русского оккупанта-ваньки-варвара ... без имени без рода

    5
    64
  • Д
    Добрый
    Mr.FGJCNJK
    12-го декабря

    M.R.P.U.T.I.N.H.U.I.L.O.Ванюша,посмотри на карту.Турменистан и Таджикистан -разные страны.Кроме соловьиного помёта и сливного бачка ничего больше не смотришь

    8
    26
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    13-го декабря

    О опять сладкая парочка - патриоидиот и беглый хохлонацист - забыли выпить таблетки! Пляшите, обезьянки, пляшите, потешайте почтенную публику! :)

    2
    0
Читать все комментарии

