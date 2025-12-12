Латвия готова поддержать диверсификацию экономики Туркменистана, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

В четверг посол Латвии Гиртс Яунземс в ходе торжественной церемонии вручил верительные грамоты председателю парламента Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Яунземс выразил готовность содействовать развитию экономического сотрудничества между двумя странами, особенно в сферах транспорта и логистики, фармацевтики, зелёных технологий и информационных технологий.

Посол подтвердил готовность Латвии оказывать поддержку Туркменистану в диверсификации экономики, а также в сертификации и стандартизации с целью содействия экспорту Туркменистана в ЕС.

И Гулманова, и Яунземс высоко оценили двустороннее сотрудничество и взаимную поддержку в резолюциях и голосованиях ООН, а также подтвердили заинтересованность в продолжении совместных проектов сотрудничества ЕС и стран Центральной Азии. Гулманова выразила интерес к межпарламентскому сотрудничеству, особенно с латвийскими парламентариями.

В ходе аккредитационного визита посол также провёл встречи с министрами и заместителями министров различных отраслей Туркменистана, чтобы обсудить взаимные экономические и торговые отношения и возможности их активизации, а также сотрудничество в различных проектах.

Яунземс сменил на должности Рейниса Трокшу, который исполнял обязанности посла в Туркменистане с декабря 2022 года. Посол Латвии в Туркменистане резидирует в Ташкенте, Узбекистан.