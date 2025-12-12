Baltijas balss logotype
Rīgas namu pārvaldnieks «продавался» недолго: и.о. мэра приостановил продвижение проекта 1 772

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Rīgas namu pārvaldnieks «продавался» недолго: и.о. мэра приостановил продвижение проекта
ФОТО: LETA

Исполняющий обязанности мэра Риги, вице-мэр Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) в пятницу приостановил продвижение проекта решения о продаже принадлежащего самоуправлению ООО "Rīgas namu pārvaldnieks", сообщила агентству LETA советница политика Инесе Озолиня.

Ратниекс призывает не спешить с принятием столь важного для рижан решения и поручил продолжить тщательную оценку других возможных сценариев.

"Этот вопрос ещё недостаточно обсуждён, чтобы его можно было продвигать дальше. В данный момент предложение выставить 51% акций компании на биржу — лишь один из возможных сценариев, инициированный самим RNP при участии привлечённых экспертов", — пояснил Ратниекс.

По его мнению, необходимо качественно оценить все возможные варианты, чтобы решение соответствовало интересам самоуправления и рижан.

"Сейчас складывается впечатление, что инициатива продвигается в интересах самой компании", — отметил Ратниекс.

Как уже сообщалось ранее, в Рижской думе подготовлен проект решения о продаже принадлежащего самоуправлению RNP.

Для того чтобы обеспечить продажу акций капитального общества посредством публичного предложения ценных бумаг, планируется реорганизовать RNP, преобразовав его в акционерное общество.

Согласно проекту, первоначально предполагается продать контрольный пакет акций RNP, выставив на публичное предложение 51% акций и включив их в регулируемый рынок ценных бумаг стран Балтии, начав торговлю в официальном списке биржи.

После продажи контрольного пакета акций планируется также продать оставшуюся долю капитала.

С целью обеспечения широкого участия инвесторов и общества планируется предложить акции также частным инвесторам и отдельным участникам рынка, предоставив им возможность приобрести до 15% акций капитального общества.

Предполагается, что участие Рижского самоуправления в RNP будет прекращено, в том числе решающее влияние — не позднее конца 2027 года, а полностью — до конца 2028 года.

Компания по управлению недвижимостью RNP в настоящее время полностью принадлежит Рижской думе. В 2024 году её оборот составил 80,569 миллиона евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль — девять миллионов евро. В компании работают около 2000 человек, и она обслуживает примерно 3500 зданий.

  • lo gos
    lo gos
    12-го декабря

    вай, кас ира , как истинные латыши , должны всё продать литовцам, а бабки стырить

    17
    1

