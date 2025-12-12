Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич уезжает в Париж на встречу с Макроном 3 973

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич уезжает в Париж на встречу с Макроном
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич в понедельник, 15 декабря, с визитом посетит Париж, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.

В ходе визита у Ринкевича запланированы встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Сената Жераром Ларше и председателем Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Планируется, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество Латвии и Франции, европейскую безопасность и оборону, поддержку Украины, а также вопросы повестки дня Европейского союза.

Читайте нас также:
#Франция #Латвия #безопасность #визит #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
3
1
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • П
    Процион
    13-го декабря

    Это фото Ринкевича с паспорта?

    5
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го декабря

    Лёха Панин (в смысле - Бриджит Макрон) будет очень рад!

    33
    2
  • A
    Aleks
    12-го декабря

    Тройничек или групповушка?! Там же тоже прогрессивные господа рулят-грех упускать такую возможность,при том как сказал сам Ринкевич-Давно это было...😂

    39
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям - спикер Сейма
Изображение к статье: Rīgas namu pārvaldnieks «продавался» недолго: и.о. мэра приостановил продвижение проекта
Изображение к статье: Бывшего главу «Дома Москвы» Цеховала будут судить за нарушение санкций, второго руководителя ищут
Изображение к статье: NEPLP нашел еще 12 российских сайтов с пропагандой и закрыл к ним доступ из Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео