Президент Латвии Эдгарс Ринкевич в понедельник, 15 декабря, с визитом посетит Париж, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.

В ходе визита у Ринкевича запланированы встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Сената Жераром Ларше и председателем Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Планируется, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество Латвии и Франции, европейскую безопасность и оборону, поддержку Украины, а также вопросы повестки дня Европейского союза.