Чтобы обеспечить продажу акций предприятия через публичное предложение ценных бумаг, планируется реорганизовать RNP, преобразовав его в акционерное общество.

Первоначально планируется продать контрольный пакет акций RNP, выставив на публичное предложение 51% акций компании и включив этот пакет в регулируемый рынок ценных бумаг Балтии, начав торговлю в официальном балтийском списке.

После продажи контрольного пакета акций планируется реализовать оставшиеся доли капитала.

Чтобы обеспечить широкое участие инвесторов и общества, предполагается, что публичное предложение будет адресовано также частным инвесторам и отдельным вкладчикам, которым предложат приобрести до 15% акций предприятия.

Предполагается, что участие Рижского самоуправления в RNP будет прекращено: решающее влияние самоуправления завершится не позже конца 2027 года, а полное прекращение участия ожидается до конца 2028 года.

В настоящее время предприятие по обслуживанию домов RNP полностью принадлежит Рижской думе. Его оборот в 2024 году составил 80,569 миллиона евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль составила девять миллионов евро. В RNP работают около 2000 человек, компания управляет примерно 3500 зданиями.