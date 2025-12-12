Baltijas balss logotype
Рижская дума хочет продать «Rīgas namu pārvaldnieks»

Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума хочет продать «Rīgas namu pārvaldnieks»
ФОТО: Виталий Вавилкин

В Рижской думе подготовлен проект решения о продаже принадлежащего самоуправлению ООО «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP), пишет ЛЕТА.

Чтобы обеспечить продажу акций предприятия через публичное предложение ценных бумаг, планируется реорганизовать RNP, преобразовав его в акционерное общество.

Первоначально планируется продать контрольный пакет акций RNP, выставив на публичное предложение 51% акций компании и включив этот пакет в регулируемый рынок ценных бумаг Балтии, начав торговлю в официальном балтийском списке.

После продажи контрольного пакета акций планируется реализовать оставшиеся доли капитала.

Чтобы обеспечить широкое участие инвесторов и общества, предполагается, что публичное предложение будет адресовано также частным инвесторам и отдельным вкладчикам, которым предложат приобрести до 15% акций предприятия.

Предполагается, что участие Рижского самоуправления в RNP будет прекращено: решающее влияние самоуправления завершится не позже конца 2027 года, а полное прекращение участия ожидается до конца 2028 года.

В настоящее время предприятие по обслуживанию домов RNP полностью принадлежит Рижской думе. Его оборот в 2024 году составил 80,569 миллиона евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль составила девять миллионов евро. В RNP работают около 2000 человек, компания управляет примерно 3500 зданиями.

Оставить комментарий

(2)
  • GG
    Galina Galina
    12-го декабря

    Надо быстрее продавать, пока все дома от них не сбежали

    17
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го декабря

    планируется реализовать оставшиеся доли капитала. -- И только своим людям, чужим и тем более нетитульным, там делать вообще нечего

    19
    3

