«Надо бы запретить депутатам в последние недели перед выборами принимать важные законопроекты!»- в свое время в сердцах воскликнул один бывший премьер, которому, уже как председателю сеймовской комиссии, нужно было потом срочно исправлять принятый уходящим уже созывом парламента закон, обязывавший тысячи латвийских россиян в кратчайший срок пройти проверку на владение латышским.

Предвыборная кампания диктует поведение

До выборов уже в новый Сейм, конечно, остались не последние недели, а целых 10 месяцев, однако предвыборная кампания уже идет полным ходом и слуги народа вынуждены действовать исходя из «предвыборной логики», а не из здравого смысла и международных обязательств Латвии. Самый наглядный пример - «народная инициатива» о лишении гражданства Латвии нелояльных и выдворение их страны. Инициатива появилась еще в 2022-м году на портале manabalss.lv и особой поддержкой не пользовалась. Но все-таки за три года в итоге удалось собрать необходимые для продвижения этой инициативы в Сейм 10 тысяч подписей граждан ЛР.

Провокационное предложение поступило в парламент аккурат к началу предвыборной кампании и депутаты от правых сил этим воспользовались — на заседании мандатной комиссии они проголосовали за то, чтобы передать эту инициативу на рассмотрение по существу в комиссии по обороне и внутренним делам.

Поразительно, но факт: все приглашенные эксперты в один голос говорили, что реализовать данную провокационную идею-фикс невозможно — это не позволяет ни Конституция, ни международное право. Абсурд еще и в том, что сам председатель мандатной комиссии и пару недель назад, когда эта инициатива впервые появилась в повестке дня пленарного заседания, и вчера, когда уже на пленарном заседании нужно было голосовать за передачу в комиссию по обороне, перечислил аргументы против этой горе-инициативы. Они таковы:

Сейм как театр абсурда

«Комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела коллективное заявление и заслушала одного из инициаторов, который пояснил, что необходимо выдворить и лишить гражданства лиц, нелояльных латвийскому государству и желающих быть лояльными кремлевскому режиму.

Приглашенные на заседание комиссии представители МВД и управления по делам гражданства и миграции пояснили, что действующего правового регулирования уже сейчас достаточно, чтобы компетентные органы смогли адекватно отреагировать на нелояльность лица в стране или угрозу национальной безопасности. Представители этих ведомств пояснили, что в Закон о гражданстве уже после инициативы были внесены поправки, предусматривающие лишение гражданства за поддержку стран-агрессоров при соблюдении условия, что лицо не становится лицом без гражданства.

Представители Службы госбезопасности пояснили также, что выдворение граждан Латвии невозможно, так как граждане имеют право вернуться в страну. Как говорится, ты их в дверь — они в окно. Представители Министерства иностранных дел и Бюро омбудсмена подчеркнули, что лишение гражданства является тяжким вмешательством в основные права лица, и обратили внимание на международные обязательства Латвии.

Учитывая, что принятые Латвией международные обязательства запрещают лишать гражданства лица, не имеющего двойного гражданства, комиссия решила поддержать дальнейшее продвижение заявления и передать его комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, чтобы углубленно оценить вопрос о возможностях выдворения нелояльных Латвии лиц».

Чувствуете абсурдность ситуации? С одной стороны, председатель комиссии сам признает, что выдворение невозможно, а с другой — поддерживает все-таки рассмотрение этой инициативы. Понятно, что такая позиция вызвала критику со стороны ряда депутатов.

«Вывезете в Балтийское море и там будете держать?!»

«Почему мы, как Сейм, должны поддерживать дальнейшее продвижение этой абсурдной инициативы?! Вы, коллеги, сами-то открыли документик, прочли? Там просто декларативный лозунг прописан — требуем законодательных поправок, чтобы установить выдворение нелояльных латвийскому государству лиц из Латвии и лишение гражданства Латвийской Республики.

Что вы собираетесь менять напрямую? Отнимете гражданство? Кто-то решит, что человек нелоялен, лишите его единственного латвийского гражданства. Куда вы его выдворите? На лодке завезете в Балтийское море и там будете держать? Так зачем же двигаться дальше? Потому что это звучит хорошо? Потому что 10 000 человек зашли на портал за три года, посмотрели. «Да, прочитаю. О, это хорошо звучит!»

Выдворять нельзя, а если очень хочется?

«Ну, вот проблема. Согласно Конституции, выдворять гражданина Латвии из своей страны нельзя. И точка! И гражданство нельзя лишать, если из-за этого человек становится лицом без гражданства. Это ограничивается не только нашими законами, но и международными конвенциями, к которым Латвия добровольно присоединилась. Коллеги, неужели мы действительно... Кто-нибудь из вас хочет объявить войну Конституции? Хотим ли мы выйти из международных конвенций, как Северная Корея»?

В поддержку дальнейшего рассмотрения инициативы высказался представитель правящей коалиции»: Уважаемые коллеги! Вспомним, когда появилась эта инициатива! Эта инициатива возникла с началом войны Украины в мае 2022 года, когда у памятников, прославляющих советский тоталитарный режим, собрались нелояльные к Латвии... направленные, враждебные люди и не стесняясь в камеру выражали свои враждебные взгляды по отношению к Латвии, украинскому народу и так далее. Поэтому возникла такая инициатива.

Я также лично считаю, что лица, ненавидящие Латвию, латышей, ненавидят нашу страну, они должны найти … способ покинуть нашу страну. И инициатива заслуживает рассмотрения в Сейме. И меня удивили эти предыдущие ораторы, что они так расстраиваются. Видимо, советский менталитет делает свое».

Реплика про советский менталитет в адрес противников выдворения звучит особенно пикантно из уст тех, кто готов рассматривать подобную инициативу. Ведь она в духе именно советских времен, когда диссидентов (то бишь в понимании властей — нелояльных государству) лишали гражданства и выдворяли из страны. Хотя это, кстати, были единичные случаи.

И еще один забавный момент. Часть депутатов, проголосовавших за эту инициативу, еще совсем недавно сокрушалась по поводу того, что те или иные парламентарии выступают за выход Латвии из Стамбульской конвенции. Мол, это все нарушает международные обязательства Латвии, что о нас теперь в мире подумают! А как же с этой провокационной, антиконституционной инициативой? Если инициатива «симпатичная», то на международное право можно наплевать?

Так или иначе, но продвижение этой инициативы, то есть передачу на комиссию, было поддержано фактически конституционным большинством — кнопку «за» нажали 67 депутатов.