Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава МИД Латвии не берётся «гадать», принесёт ли следующий год справедливый мир Украине 2 606

Политика
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава МИД Латвии не берётся «гадать», принесёт ли следующий год справедливый мир Украине
ФОТО: LETA

«Я не гадалка», — такими словами министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство») сегодня утром в эфире LTV в передаче «Утренняя панорама» ответила на вопрос, принесёт ли следующий год справедливый мир Украине, пишет LETA.

Политик отметила, что ей известно лишь одно — Латвия вместе с европейскими партнёрами и в следующем году будет всеми возможными способами помогать Украине.

При этом она охарактеризовала ситуацию с мирными переговорами как обнадёживающую, хотя и признала, что Россия не стремится к миру.

Оценивая прогресс в мирных переговорах, Браже предположила, что часть вопросов в таких переговорах всегда остаётся нерешённой до последнего момента. В данном случае такими вопросами являются требования России захватить территории, от которых Украина должна была бы отказаться без борьбы, а также вопрос международного признания оккупированных территорий.

Браже подчеркнула, что Латвия не намерена признавать оккупированные украинские территории частью России, и такая же позиция у значительной части международного сообщества. Она также подчеркнула, что Украина не собирается отдавать России территории Донбасса, которые не были захвачены в ходе войны, поскольку там расположены важные украинские укрепления, обеспечивающие безопасность остальной части страны.

Латвийский политик выразила мнение, что Европе необходимо продолжать сотрудничество с партнёрами в США, что помогает совершенствовать выдвигаемые ею мирные инициативы. В рамках таких переговоров растёт понимание ситуации со стороны США, что позволяет надеяться на дальнейшее давление на Россию со стороны США, считает Браже.

В целом министр положительно оценила усилия США по прекращению вооружённых конфликтов в мире, хотя и признала, что за последний год ситуация с безопасностью в мире в целом не улучшилась.

×
Читайте нас также:
#США #Украина #Латвия #безопасность #дипломатия #мирные переговоры #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
6
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео