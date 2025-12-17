«Я не гадалка», — такими словами министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство») сегодня утром в эфире LTV в передаче «Утренняя панорама» ответила на вопрос, принесёт ли следующий год справедливый мир Украине, пишет LETA.

Политик отметила, что ей известно лишь одно — Латвия вместе с европейскими партнёрами и в следующем году будет всеми возможными способами помогать Украине.

При этом она охарактеризовала ситуацию с мирными переговорами как обнадёживающую, хотя и признала, что Россия не стремится к миру.

Оценивая прогресс в мирных переговорах, Браже предположила, что часть вопросов в таких переговорах всегда остаётся нерешённой до последнего момента. В данном случае такими вопросами являются требования России захватить территории, от которых Украина должна была бы отказаться без борьбы, а также вопрос международного признания оккупированных территорий.

Браже подчеркнула, что Латвия не намерена признавать оккупированные украинские территории частью России, и такая же позиция у значительной части международного сообщества. Она также подчеркнула, что Украина не собирается отдавать России территории Донбасса, которые не были захвачены в ходе войны, поскольку там расположены важные украинские укрепления, обеспечивающие безопасность остальной части страны.

Латвийский политик выразила мнение, что Европе необходимо продолжать сотрудничество с партнёрами в США, что помогает совершенствовать выдвигаемые ею мирные инициативы. В рамках таких переговоров растёт понимание ситуации со стороны США, что позволяет надеяться на дальнейшее давление на Россию со стороны США, считает Браже.

В целом министр положительно оценила усилия США по прекращению вооружённых конфликтов в мире, хотя и признала, что за последний год ситуация с безопасностью в мире в целом не улучшилась.