Венецианская комиссия допускает, что Латвия может выйти из Стамбульской конвенции и это не будет противозаконным, однако подчёркивает, что данная конвенция играет важную роль в снижении уровня насилия и что национальное законодательство может не обеспечить достаточной защиты от насилия. Об этом говорится в заключении комиссии, направленном министру юстиции Инесе Либини-Эгнере (Новое Единство), которая обратилась с просьбой оценить возможный выход Латвии из Стамбульской конвенции, пишет LETA.

В комиссии отмечают, что бенефициарами международных договоров по правам человека являются жители стран, а денонсация таких договоров обычно приводит к снижению уровня предусмотренных ими гарантий защиты.

Также подчёркивается, что отказ от международных договоров по правам человека, в том числе от Стамбульской конвенции, должен происходить в соответствии с процедурными требованиями, закреплёнными как в самом договоре, так и в общем правовом порядке. При этом, хотя выход из Стамбульской конвенции юридически допустим, он должен быть тщательно обоснован, соответствовать принципам демократии и верховенства права, а также учитывать возможные последствия для защиты прав человека в конкретной стране.

Комиссия отмечает, что на решение государства выйти из международного договора могут влиять политические, идеологические, экономические, социальные, культурные и иные соображения, однако они недостаточны для оправдания выхода из конвенции.

По мнению комиссии, законодательный процесс должен быть прозрачным, подотчётным, инклюзивным и демократичным. В обсуждении потенциального выхода должны участвовать и те группы, которых затрагивает действие конвенции.

В заключении указывается, что в странах-членах Совета Европы действует система защиты прав человека, которая базируется на многоуровневой системе международных юридических обязательств с различными механизмами надзора. Это одна из ключевых особенностей работы Совета Европы.

В этой связи GREVIO в настоящее время является единственной независимой группой экспертов, следящей за применением обязательных международных норм в области предотвращения насилия в отношении женщин и насилия в семье. Меры, предпринимаемые государствами, могут дополнять или даже превышать уровень защиты, предусмотренный конвенцией, но по сути не заменяют коллективные международные нормы.

Венецианская комиссия подчёркивает, что конвенция имеет важное значение в борьбе с насилием, поскольку требует систематического надзора, отчётности и оценки соответствия государств-участников. Такая международная система контроля обеспечивает дополнительный уровень ответственности и способствует унификации стандартов в международном праве.

Без международного надзора даже строгое национальное законодательство может не устранить структурные недостатки или различия в национальных правовых системах, подчёркивается в отчёте. Также отмечается, что аргумент о том, что директива ЕС может заменить Стамбульскую конвенцию, не является обоснованной юридической причиной для отказа от конвенции.

Комиссия рекомендует Латвии не выходить из конвенции.

Ранее сообщалось, что министр юстиции обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой в ускоренном порядке предоставить заключение по поводу возможного выхода Латвии из Стамбульской конвенции, чтобы независимо оценить юридические последствия такого шага как на национальном, так и на международном уровне, включая влияние на международные обязательства Латвии и её положение в системе защиты прав человека Совета Европы.

Министр подчёркивает, что в случае денонсации конвенции Латвия станет единственным государством-членом ЕС, которое в одностороннем порядке выйдет из конвенции Совета Европы, направленной на защиту основных прав.

Как уже сообщалось, первая акция протеста против выхода из Стамбульской конвенции у здания Сейма собрала около 5000 человек и стала одной из самых массовых за последние годы. Затем на Домской площади состоялась ещё одна акция протеста, в которой приняли участие не менее 10 000 человек.

Протесты последовали за решением оппозиции и Союза "зеленых" и крестьян о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Однако позже большинство депутатов Сейма по призыву президента Эдгара Ринкевича решило отложить принятие решения по этому вопросу до конца срока полномочий нынешнего состава парламента.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, или так называемая Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Этот международный договор обязывает страны-участницы разрабатывать согласованную политику по защите женщин от всех форм насилия, а также мужчин и женщин — от насилия в семье. В том числе страны обязаны предоставлять пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, создавать кризисные центры, круглосуточную горячую линию, специализированные центры поддержки для жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.