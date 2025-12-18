Сегодня фактически завершится осенняя сессия парламента — депутаты вернутся на работу уже в новом году. Сегодня же, на последнем пленарном заседании Сейма, слуги народа рассмотрят 41 вопрос повестки дня.

Точнее — 40, поскольку 41-м пунктом значится просьба депутатов «Нового Единства» снять с рассмотрения первый пункт повестки дня — подготовленные правительством поправки в закон, которые освобождают от уголовной ответственности, заменяя ее на административную, в случае повторного употребления наркотических средств.

Против этих поправок выступили депутаты от Союза зеленых и крестьян. Опасаясь, что «зеленые крестьяне» снова сблокируются с оппозицией, политики «Нового Единства» просто решили снять законопроект с повестки дня. Это еще раз наглядно подтверждает, что правительство Силини де факто работает, как правительство меньшинства.

Решили защитить тех, кто строит на свои

Впрочем, все равно «Новому Единству» на сегодняшнем пленарном заседании не удастся предотвратить «взаимодействие» Союза зеленых и крестьян с оппозицией. Так в срочном порядке в окончательном чтении планируется принять изменения в Закон о строительстве.

Одна из поправок, поданных «зелеными крестьянами», гласит: «При подаче заявления на выполнение условий начала строительных работ застройщику – физическому лицу – в информационной системе строительства не требуется указывать информацию о происхождении запланированного на строительные работы финансирования".

Дело в том, что недавно были приняты правила Кабинета Министров, которые в рамках борьбы с теневой экономикой обязывали жителей Латвии, решивших строить дом или иной объект недвижимости, вносить в электронную систему строительной информации данные о происхождении финансовых средств, используемых в строительстве. Депутаты Сейма от Союза зеленых и крестьян пришли к выводу, что подобное требование создает необоснованные препятствия в реализации жителями своего права на постройку дома.

К тому же выполнить это требование весьма проблематично – строительство может длиться годами, за это время и источники финансовых средств могут меняться, и сам процесс строительства дорожать, могут возникнуть и другие обстоятельства. Чтобы избавить потенциальных строителей домов от необходимости доказывать происхождение средств "зеленые крестьяне" и подготовили соответствующую поправку.

"Новому Единству" она не понравилась и депутаты от этой фракции подали предложение эту поправку просто вычеркнуть. Однако во вторник большинство депутатов комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений предложение премьерской партии отклонили и поддержали продвижение законопроекта в первоначальном виде. Можно предположить, что сегодня законопроект при поддержке оппозиции будет принят.

Поскольку закон имеет более высокий статус, нежели правила Кабмина, то правительству придется и правила изменить, изъяв оттуда требование указывать источник происхождения средств на строительство.

Кто тут в стране лишний?

Сегодня же депутаты пару часов потратят на нынче актуальные в парламенте вопросы регулирования миграции. Для начала будет утвержден состав парламентской следственной комиссии по расследованию обстоятельств увеличения в Латвии граждан третьих стран. Как ожидается, парламентское расследование возглавит его инициатор — депутат Нацобъединения Янис Домбрава.

Затем депутатам предстоит рассмотреть аж 130 предложений к новому законопроекту об иммиграции. Новый законопроект, регулирующий вопросы въезда в страну иностранных граждан и лиц без подданства, был подготовлен министерством внутренних дел еще в 2022-м году. Необходимость нового законопроекта возникла давно, поскольку и ныне действующий закон, был принят в далеком уже 2003-м году, и очень устарел — в том числе и в силу геополитических изменений. Более того, в этот «старый» закон уже было внесено столько поправок, что, зачастую, даже опытным юристам сложно разобраться в тех или иных положениях закона.

Однако новый законопроект поступил в прошлый Сейм аккурат в момент начала предвыборной кампании, к тому же депутатам потребовалось срочно ограничить права граждан РФ и РБ, поэтому пришлось вносить многочисленные поправки в действующий закон. В итоге документ успели принять лишь в первом чтении, то есть за основу.

Новый законопроект, регулирующий вопросы выдачи виз и видов на жительство, по наследству перенял нынешний Сейм. Однако и депутаты парламента этого созыва не торопились его обсуждать. Лишь с началом этой осенней сессии «процесс пошел»: комиссия Сейма по обороне и внутренним делам приступила к рассмотрению поправок, поданных ко второму чтению.

Сразу же отметим, что в ходе рассмотрения законопроекта было достигнуто политическое решение «не трогать» в этом законопроекте граждан России и Белоруссии. Для них будет подготовлен отдельный закон — разумеется, с очень жесткими условиями для получения права на въезд в Латвию. МВД уже готов скоро этот документ представить.

Что же касается данного законопроекта, то на этапе второго чтения была ужесточена и «языковая» статья. Если в первоначальной редакции иностранцы могли оформлять документы на въезд в ЛР на трех языках – латышском, английском и русском, то во втором чтении было поддержано предложение министра образования Даце Мелбарде исключить фразу «русский язык». Таким образом, реально иностранцы смогут заполнять въездные документы, включая анкеты, только на английском.

Вернут ВНЖ за покупку квартиры или дома?

Примечательно, что в новом законопроекте сохраняется возможность претендовать на ВНЖ в случае инвестиций в производство, в создание компании с определенным количеством рабочих мест.

Однако законопроект вообще больше не предусматривает получение временного вида на жительство в обмен на приобретение недвижимости. Впрочем, министерство экономики выразило заинтересованность в том, чтобы все-таки такое право — претендовать на ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость, – в новом законе было сохранено. Таким образом, нельзя исключить, что к третьему чтению — уже во второй половине февраля, соответствующая поправка появится.

И подарят латвийский паспорт

Сейм перед уходом на каникулы планирует проголосовать и за предоставление гражданства Латвии за особые заслуги. Претендент на латвийский паспорт — кинодокументалист Виталий Манский, который переселился из Москвы в Ригу более 11 лет назад и организовал вместе с латвийскими коллегами фестиваль документальных фильмов.

Насколько можно понять, закон еще не позволяет Манскому претендовать на гражданство ЛР путем натурализации, поэтому депутаты комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества инициировали через парламент предоставление режиссеру латвийского паспорта.