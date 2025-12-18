Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Документалисту Манскому за особые заслуги перед Латвией дали гражданство 5 721

Политика
Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Документалисту Манскому за особые заслуги перед Латвией дали гражданство
ФОТО: LETA

Сейм в четверг принял решение о присвоении латвийского гражданства документалисту Виталию Манскому за особые заслуги перед Латвией, пишет LETA.

В обращении к парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и общественной сплоченности Манский указал, что он родился и вырос в Украине, после окончания средней школы с первой попытки поступил во ВГИК в Москве, а после его окончания был направлен на работу в Ростовскую студию кинохроники, откуда позже получил приглашение работать в Москве.

Документалист отметил, что поворотным моментом в его жизни и жизни его жены Натальи Манской стал 2014 год, когда Россия аннексировала Крым и начала подготовку к захвату восточной Украины.

"Для нас стало невозможным быть частью этого преступного государства. Мы немедленно приняли решение покинуть Россию. В марте 2014 года, получив вид на жительство в Латвии, мы переехали в Ригу", — рассказал Манский, добавив, что супруги ни разу не пожалели об этом решении.

По словам Манского, за 11 лет, прожитых в Риге, Латвия стала для них с женой домом. Они работают в основанной в Латвии студии "Vertov", в которой при поддержке Национального киноцентра Латвии и международных партнеров было снято семь фильмов. Эти фильмы представляли Латвию на более чем 250 кинофестивалях и принесли стране свыше 50 наград.

Также Манский отметил, что в Риге вместе с латвийскими коллегами был основан Международный фестиваль документального кино "Artdocfest/Riga", ставший одним из важнейших событий в мире, особенно для кинематографистов Балтии и Восточной Европы.

По его словам, они с женой продолжают изучать латышский язык и уже сдали экзамен на уровень A2. Он подчеркнул, что помимо широких профессиональных связей в Латвии они обрели много друзей в латвийском обществе.

"Я верю, что, став полноправным гражданином Латвии, смогу внести еще больший вклад в латвийскую культуру, тем самым способствуя узнаваемости латвийской культуры и латвийского государства в мире", — заявил документалист.

В письмах на имя комиссии поддержку присвоению Манскому латвийского гражданства выразили режиссер Виестур Кайриш, председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука, композитор Карлис Аузанс и режиссер-документалист Ивар Селецкис.

Виталий Манский известен своими фильмами о Владимире Путине, Михаиле Горбачеве, КНДР и группе "Тату". В последнее время снимает происходящее в Украине.

×
Читайте нас также:
#фестиваль #гражданство #кино #Латвия #миграция #награды #культура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
1
3
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео