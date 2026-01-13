Baltijas balss logotype
«Если бы я был мэром Резекне, то мы бы праздновали в городе 16-е марта» 6 2070

Политика
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Если бы я был мэром Резекне, то мы бы праздновали в городе 16-е марта»

Мэр Огре знает, как нужно управлять... городом Резекне!

Находящийся на больничном с августа прошлого года мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение) очень активен в социальных сетях - особенно рьяно он комментирует большую политику. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить на себя" пост мэра Резекне - эту должность занимает Александр Барташевич и Хелманису крайне не понравилось то, что Барташевич обращается к горожанам не только на латышском, но еще и на русском языке.

Хелманис написал короткое сочинение на тему - "если бы мэром Резекне" был я. Предлагаем вам оценить эту фантазию на вольную тему: "Если бы я был мэром Резекне, не обращался бы к своим избирателям на русском языке, праздновал бы 18 ноября, 4 мая, 16 марта, Резекне подобрал бы город-побратим на Украине, помог бы с гуманитарными грузами городу-побратиму Украины в борьбе с оккупантами.

Рыба гниет с головы. В стране принята концепция национальной безопасности, которая предполагает перестать транслировать на русском языке общественные СМИ и перестать поддерживать коммерческие СМИ на русском языке. А правительство как-будто этого не замечает и игнорирует, поэтому разные «Александры» используют русский язык, обращаясь к своим избирателям. Только с жесткой позицией можно изменить такую ситуацию, но мы привыкли бороться с последствиями, а не с причинами. Оккупанты используют русский язык как оружие гибридной войны, поэтому к нему нужно относиться с высшей степенью ответственности. Я в свое время учился в России. Мои любимые писатели - Федор Достоевский и Лев Толстой, я изучал работы русского философа Бердяева, из ДДТ Юрий Шевчук - мой любимый певец, а также Гребенщиков и Макаревич. Но так получилось, что все они активно выступают против войны, не скрывают своего отношения. Правительство должно с уважением объяснить русскоговорящей общине, что теперь это важно делать. Мы можем быть единой нацией, если у этой нации единые основы, что мы осуждаем войну, уважаем жертвы, которые понес латвийский народ, вспоминаем вместе высланных, расстрелянных в Лестене, вспоминаем латвийских партизан, легионеров, всех тех, кто сражался за свободную и независимую Латвию. Это фундамент, на котором мы можем строить единую Латвийскую нацию".

Читайте нас также:
#история #русский язык #Латвия #социальные сети #национальная безопасность #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го января

    Если бы у бабушки были рельсы, то это была бы не бабушка, а трамвай. И еще" "Бодливой свинье Бог рогов не дал".

    28
    1
  • A
    Aleks
    13-го января

    Ещё один этнический,, латыш,, ,который сносил Памятники латышам. Что то много таких латышей развелось-куда не плюнь в госуправлении.👽😈

    26
    2
  • A
    Aleha
    13-го января

    Это хрючево, сидящее на необоснованном больничном, даже со своими обязанностями не справляется. Но главное, хайпануть на регионе, на которой забили болт силини и ринкевичи. Слишком много проблем с мигрантами, не порядок, "оккупанты" ещё в стране остались. Нельзя переключаться на реальные проблемы, когда везде рука кремля. Сарказм, если что. Особенно для местного персонажа, который всех инакомыслящих вырусью называет.

    64
    1
  • З
    Злой
    13-го января

    Если бы ты явился в Резекне, , то в лучшем случае остался без зубов!

    70
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го января

    Вот по этому,ты ушлёп никогда не станешь мэром Резекне

    60
    2
  • Д
    Дед
    13-го января

    А он думает, что в Резекне нет таких, как он? Уверен, хватает, но видимо в Резекне с такими убеждениями к кормушке не попадают. В Резекне при Ульманисе латышей было менее 10%, это за время оккупации понаехало всякой нечисти.

    38
    3
Читать все комментарии

