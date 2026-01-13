В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров.

Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%. Такую доплату должностному лицу можно будет назначать в случаях, когда, помимо выполнения своих прямых должностных (трудовых, служебных) обязанностей, оно заменяет отсутствующего работника или выполняет дополнительные функции.

Кроме того, доплату можно будет назначить, если должностное лицо внесет значительный вклад в достижение стратегических целей соответствующего органа.

Прокурору также можно будет назначить доплату в размере не более 20% вместо прежних 30% от установленного месячного оклада, если он, помимо своих прямых должностных обязанностей, замещает отсутствующее должностное лицо, выполняет дополнительные функции или проходит стажировку в должности прокурора вышестоящего уровня, которая вакантна, или замещает временно отсутствующего прокурора.

При этом предусмотрены исключения, по которым размер доплат в этом году останется прежним. В частности, это касается медицинских работников, замещающих отсутствующих коллег или выполняющих должностные обязанности по вакантной позиции. В таких случаях медицинское лицо может получать доплату в размере не более 50% от установленной месячной заработной платы. В процессе принятия решения, среди прочего, учитывалась повышенная нагрузка на медицинский персонал.

Кроме того, доплаты в прежнем размере сохранятся за должностными лицами учреждений системы Министерства внутренних дел или Управления мест заключения со специальным служебным званием, которые получают доплату за дополнительную педагогическую работу в образовательном учреждении, где они занимают соответствующую должность, при условии, что выполнение педагогической работы не входит в их основные должностные обязанности. В этом случае размер доплаты не должен превышать 50% от установленной для соответствующей должности педагога месячной заработной платы и не должен превышать 50% годового объема педагогической нагрузки, установленной нормативными актами для данной должности (в часах), соответствующей одной трудовой ставке.

Обоснование сохранения объема надбавки связано и с приоритетом госбюджета "Безопасность".

Аналогично и для военнослужащего, получающего доплату за педагогическую работу в военном учебном заведении или подразделении Национальных вооруженных сил, где реализуются образовательные программы для взрослых, при условии, что выполнение педагогической работы не входит в его основные должностные обязанности, размер доплаты останется прежним. В этом случае доплата не должна превышать 50% от установленной военнослужащему месячной заработной платы. Сохранение объема надбавки также обосновывается приоритетом госбюджета "Безопасность".

Максимальный объем надбавки сохранится и для должностных лиц (сотрудников) учреждений государственной безопасности. В этом случае размер доплаты не должен превышать 30% от установленной должностному лицу (работнику) месячной зарплаты. Такое исключение предусмотрено законом о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы: в отличие от других должностных лиц (работников), ограничения по сокращению денежной премии и уменьшению размера сверхурочных в 2026 году на работающих в органах государственной безопасности не распространяются.

В правилах также уточнен порядок предоставления доплат: установлено, что размер, обоснование и период индивидуальной доплаты определяются руководителем учреждения или уполномоченным им должностным лицом после оценки увеличения объема и интенсивности работы, вложенных усилий, сроков выполнения и значимости выполняемой работы.

Правила вступят в силу 15 января 2026 года. Если доплаты, предоставленные до 14 января, превышают размеры, установленные новыми правилами, с 15 января они будут уменьшены в соответствии с установленным порядком.