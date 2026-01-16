Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Давать деньги на русский язык — это диверсия!»: латышские националисты недовольны премьером Латвии 5 1701

Политика
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Давать деньги на русский язык — это диверсия!»: латышские националисты недовольны премьером Латвии
ФОТО: LETA

Первое в этом году пленарное заседание Сейма началось… с требования выразить недоверие главе правительства.

И это был весьма символичный демарш депутатов Национального объединения, который показал, что предвыборная кампания идет полным ходом и таких попыток снять премьера или министров будет великое множество — чуть ли не на каждом пленарном заседании.

Угроза нацбезопасности

Тем более, что и премьер, и отдельные министры, действительно заслуживают увольнения. Впрочем, вовсе не по той причине, по которой вчера депутаты Нацобъединения хотели снять Эвику Силиню.

А снять они ее хотели… из-за языка! Райвис Дзинтарс и Ко возмущены тем, что все еще есть передачи (в интернете) и статьи на русском языке в общественных СМИ. И это противоречит рекомендации в концепции национальной безопасности Латвии о прекращении русского вещания в общественных СМИ с 1-го января 2026-го года.

Примечательно, что на рассмотрение запроса об отставке премьера пришла сама Эвика Силиня, которая с трибуны Сейма рассказывала об усилиях правительства по искоренению остатков русского языка в публичном пространстве.

«Латвийское радио 4 перестало существовать»

«В этом году мы можем уже наблюдать, что у нас больше нет радиоканала «Latvijas Radio 4». Разрешение на вещание аннулировано. И правительство действительно последовательно укрепляло латышский язык – и в системе образования, переходя на обучение только на государственном языке, и в общественных СМИ…

Надо сказать, выяснилось, что эта работа была не так уж и быстрой. Но, на мой взгляд, сделано как никогда много. Да и новости на «Латвийском телевидении» — «LTV7» — на русском языке прекращены еще с прошлого года», - похвалила себя Эвика Силиня.

Повод для гордости

«Конечно, с 2026 года больше не будет отдельной русской редакции в латвийских общественных СМИ. И есть только одна редакция, которая работает по единым принципам, как и в школах. И это требует определенных изменений. Это требует определенных перестановок в самих этих организациях. И должна сказать, что это давно надо было сделать. Я рада и горда за то, что мы это сделали», - продолжила глава правительства.

Эвика Силиня при этом признала, что все-таки и на языках нацменьшинств нужно делать какие-то передачи: «Конечно, живя на европейском пространстве, живя в демократическом государстве, в котором мы соблюдаем Конституцию, будут существовать различные языки нацменьшинств, потому что мы демократическое государство. Мы хотим, чтобы люди с языками нацменьшинств тоже могли существовать в Латвии».

Нет такого закона! Или есть?

Впрочем, латышские националисты усилий Силини и Ко не оценили. Более того, депутат Артурс Бутанс (Нацобъединение) заявил, что нет никакого закона, обязывающего государство финансировать передачи на русском языке: «Откройте «likumi.lv» и убедитесь в этом. Ни один закон в Латвии не обязывает оплачивать из средств налогоплательщиков содержание на русском языке. Такого закона нет. Если кто-то говорит вам обратное, то этот человек распространяет ложь».

При этом парламентарий сослался на Закон об общественных СМИ, где говорится и о необходимости осуществлять вещание на языках нацменьшинств. В интерпретации Бутанса, это вовсе не означает, что передачи должны быть на русском.

Это, конечно, гениальный вывод, но если 37 процентов жителей Латвии считают русский язык родным и это второй по величине язык в стране, то было бы странно делать передачи на любом ином языке нацменьшинства, но только не на русском!

Кто тут «настоящие» нацменьшинства?

Правда, у депутатов Нацобъединения другая логика: они не считают всех русскоязычных представителями нацменьшинств. В их представлении нацменьшинством могут считаться только граждане Латвии-нелатыши, которые здесь проживают столетиями.

Но даже и в такой трактовке граждане Латвии с родным русским языком составляют довольно значительный процент жителей и имеют право на свои налоги получать хотя бы минимальный контент на русском языке в общественных СМИ.

Однако депутат Нацобъединения Эдвинс Шноре чуть ли не угрожает тем, кто все еще допускает передачи на русском языке в общественных СМИ: «еще дополнительные государственные деньги давать на передачи на русском языке, это, на мой взгляд, действительно диверсия. И я не сомневаюсь, что наступит день, когда авторам этого решения придется за это отвечать».

Глава фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц пытался показать избирателям, что депутаты премьерской партии и сама премьер не меньше депутатов Нацобъединения заинтересованы в устранении русского языка из общественного пространства. «Вместе с этим бюджетом, наконец, мы прекратили субсидировать печатные издания, которые выходят на тех языках, которые не имеют никакого отношения к Латвии или Евросоюзу. Это и есть то, что сделано правительством Эвикой Силиней. Язык в этом Сейме и правительстве укреплялся много раз», - напомнил Э. Юревиц.

Депутаты от оппозиционных фракций в своих выступлениях подчеркивали, что Эвика Силиня и все ее правительство заслуживают отставки, но вовсе не по «языковой причине», а прежде всего из-за провалов в реализации мега-проектов, из-за того, что экономика стагнирует и Латвия продолжает занимать последние места в ЕС по всем показателям.

Так или иначе, но всем было понятно, что отставка Силине не грозит. Ее поддержали при голосовании только депутаты Нацобъединения и Объединенного списка.

В очереди… на отставку

Очевидно, что в ближайшее время оппозиция снова инициирует вопрос об отставке или премьера, или министра внутренних дел Рихарда Козловскиса («Новое Единство»), или министра сообщений Атиса Швинки («Прогрессивные»).

Силиню и Козловскиса оппозиция попытается сместить из-за того, что они, в отличии от Литвы и Польши, не смогли добиться в ЕС отмены обязательного требования о приеме по квотам нелегальных беженцев из третьих стран. В свою очередь, увольнения Швинки оппозиция будет добиваться из-за решения «законсервивать» сваи на Даугаве, которые были построены под будущий железнодорожный мост в рамках Rail Baltica.

Активный политический сезон в Латвии открыт!

Читайте нас также:
#Латвия #нацменьшинства #депутаты #национализм #общественные сми #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
0
0
9
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    16-го января

    Никогда это местное га..в.но не смотрел и не слушал.

    7
    0
  • П
    Процион
    16-го января

    В чем еще виновата Силиня? Оказывается в том, что «экономика стагнирует и Латвия продолжает занимать последние места в ЕС по всем показателям». Открываю статью «В Рижской думе пересчитали всех латышей города…» от 13 января. Читаю: «В-вторых, почти все руководящие должности городского и республиканского масштаба заняты этническими латышами». Доруководились, нечему удивляться.

    32
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    16-го января

    Я не против, ведите свои "общественные" сми на своём как хотите. Только долю налогов верните не кристальночерепным и бесо@бте исключительно на своё бабло. А то, суки, денег дааааййй...

    22
    2
  • A
    Aleks
    16-го января

    Очень мне национальное объединение напоминает МАГА в США и команду Трампа,которые работают в интересах другой страны и в США образовалось целое движение,которое выступает против этого. Бывший посол Израиля в США уже обвинил Такера Карлсона в антисемитизме и его соратников,хотя они совсем не против евреев,а против выполнения хотелок Израиля,которые приносят ущерб США и втягивают его в войны.... На кого ж тогда работает НО,если даже они миграцию не могут остановить,а ведь разрушение Едэма -Европы стоит на повестке дня Израильких и других нацистов мира и они об этом сами говорят.. Какие странные этнические латыши в НО... При встрече будут приветствовать их :Шолом! Этот же язык им ближе ,чем латышский..😂

    11
    5
  • З
    Злой
    16-го января

    Даже не знал, что какой-то там лтв7 было, да и лр4 никогда не слушал., пофиг такие закрытия, меньше фирм, меньше работающих, меньше доход у латвии, такие новости радуют.

    33
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Экс-депутат Адамсон за шпионаж в пользу России приговорен к восьми годам и двум месяцам
Изображение к статье: В Сейме проходит конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад
Изображение к статье: Самые крупные министерские бюро - у Абу Мери, Силини и Спрудса
Изображение к статье: Денюжка счет любит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при заваривании чая, которые могут навредить вашему здоровью
Еда и рецепты
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при заваривании чая, которые могут навредить вашему здоровью
Еда и рецепты
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео