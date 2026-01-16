И это был весьма символичный демарш депутатов Национального объединения, который показал, что предвыборная кампания идет полным ходом и таких попыток снять премьера или министров будет великое множество — чуть ли не на каждом пленарном заседании.

Угроза нацбезопасности

Тем более, что и премьер, и отдельные министры, действительно заслуживают увольнения. Впрочем, вовсе не по той причине, по которой вчера депутаты Нацобъединения хотели снять Эвику Силиню.

А снять они ее хотели… из-за языка! Райвис Дзинтарс и Ко возмущены тем, что все еще есть передачи (в интернете) и статьи на русском языке в общественных СМИ. И это противоречит рекомендации в концепции национальной безопасности Латвии о прекращении русского вещания в общественных СМИ с 1-го января 2026-го года.

Примечательно, что на рассмотрение запроса об отставке премьера пришла сама Эвика Силиня, которая с трибуны Сейма рассказывала об усилиях правительства по искоренению остатков русского языка в публичном пространстве.

«Латвийское радио 4 перестало существовать»

«В этом году мы можем уже наблюдать, что у нас больше нет радиоканала «Latvijas Radio 4». Разрешение на вещание аннулировано. И правительство действительно последовательно укрепляло латышский язык – и в системе образования, переходя на обучение только на государственном языке, и в общественных СМИ…

Надо сказать, выяснилось, что эта работа была не так уж и быстрой. Но, на мой взгляд, сделано как никогда много. Да и новости на «Латвийском телевидении» — «LTV7» — на русском языке прекращены еще с прошлого года», - похвалила себя Эвика Силиня.

Повод для гордости

«Конечно, с 2026 года больше не будет отдельной русской редакции в латвийских общественных СМИ. И есть только одна редакция, которая работает по единым принципам, как и в школах. И это требует определенных изменений. Это требует определенных перестановок в самих этих организациях. И должна сказать, что это давно надо было сделать. Я рада и горда за то, что мы это сделали», - продолжила глава правительства.

Эвика Силиня при этом признала, что все-таки и на языках нацменьшинств нужно делать какие-то передачи: «Конечно, живя на европейском пространстве, живя в демократическом государстве, в котором мы соблюдаем Конституцию, будут существовать различные языки нацменьшинств, потому что мы демократическое государство. Мы хотим, чтобы люди с языками нацменьшинств тоже могли существовать в Латвии».

Нет такого закона! Или есть?

Впрочем, латышские националисты усилий Силини и Ко не оценили. Более того, депутат Артурс Бутанс (Нацобъединение) заявил, что нет никакого закона, обязывающего государство финансировать передачи на русском языке: «Откройте «likumi.lv» и убедитесь в этом. Ни один закон в Латвии не обязывает оплачивать из средств налогоплательщиков содержание на русском языке. Такого закона нет. Если кто-то говорит вам обратное, то этот человек распространяет ложь».

При этом парламентарий сослался на Закон об общественных СМИ, где говорится и о необходимости осуществлять вещание на языках нацменьшинств. В интерпретации Бутанса, это вовсе не означает, что передачи должны быть на русском.

Это, конечно, гениальный вывод, но если 37 процентов жителей Латвии считают русский язык родным и это второй по величине язык в стране, то было бы странно делать передачи на любом ином языке нацменьшинства, но только не на русском!

Кто тут «настоящие» нацменьшинства?

Правда, у депутатов Нацобъединения другая логика: они не считают всех русскоязычных представителями нацменьшинств. В их представлении нацменьшинством могут считаться только граждане Латвии-нелатыши, которые здесь проживают столетиями.

Но даже и в такой трактовке граждане Латвии с родным русским языком составляют довольно значительный процент жителей и имеют право на свои налоги получать хотя бы минимальный контент на русском языке в общественных СМИ.

Однако депутат Нацобъединения Эдвинс Шноре чуть ли не угрожает тем, кто все еще допускает передачи на русском языке в общественных СМИ: «еще дополнительные государственные деньги давать на передачи на русском языке, это, на мой взгляд, действительно диверсия. И я не сомневаюсь, что наступит день, когда авторам этого решения придется за это отвечать».

Глава фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц пытался показать избирателям, что депутаты премьерской партии и сама премьер не меньше депутатов Нацобъединения заинтересованы в устранении русского языка из общественного пространства. «Вместе с этим бюджетом, наконец, мы прекратили субсидировать печатные издания, которые выходят на тех языках, которые не имеют никакого отношения к Латвии или Евросоюзу. Это и есть то, что сделано правительством Эвикой Силиней. Язык в этом Сейме и правительстве укреплялся много раз», - напомнил Э. Юревиц.

Депутаты от оппозиционных фракций в своих выступлениях подчеркивали, что Эвика Силиня и все ее правительство заслуживают отставки, но вовсе не по «языковой причине», а прежде всего из-за провалов в реализации мега-проектов, из-за того, что экономика стагнирует и Латвия продолжает занимать последние места в ЕС по всем показателям.

Так или иначе, но всем было понятно, что отставка Силине не грозит. Ее поддержали при голосовании только депутаты Нацобъединения и Объединенного списка.

В очереди… на отставку

Очевидно, что в ближайшее время оппозиция снова инициирует вопрос об отставке или премьера, или министра внутренних дел Рихарда Козловскиса («Новое Единство»), или министра сообщений Атиса Швинки («Прогрессивные»).

Силиню и Козловскиса оппозиция попытается сместить из-за того, что они, в отличии от Литвы и Польши, не смогли добиться в ЕС отмены обязательного требования о приеме по квотам нелегальных беженцев из третьих стран. В свою очередь, увольнения Швинки оппозиция будет добиваться из-за решения «законсервивать» сваи на Даугаве, которые были построены под будущий железнодорожный мост в рамках Rail Baltica.

Активный политический сезон в Латвии открыт!