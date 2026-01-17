Во вторник, 20 января, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начнёт рассмотрение инициативы жителей с призывом выслать из Латвии нелояльных лиц, свидетельствует повестка заседания комиссии, пишет ЛЕТА.

Подписанная жителями инициатива призывает срочно разработать новый закон или внести изменения в действующие нормативные акты, чтобы обеспечить возможность выдворения из Латвии лиц, нелояльных государству, и лишения их латвийского гражданства.

Цель инициативы — создать безопасную среду, предотвратить угрозы и укрепить государственную безопасность. Авторы подчёркивают, что это будет способствовать укреплению самосознания латышей и подтвердит неделимость государства в отношении национальных ценностей, территории, законов и языка.

В повестке заседания комиссии также значатся поправки к Закону об иммиграции.

Согласно нормативам Европейского союза, поправки предусматривают усовершенствование механизма выдачи единых разрешений на проживание и работу для граждан третьих стран, а также уточнение других условий, связанных с получением разрешения на проживание.

В соответствии с директивой ЕС, временный вид на жительство занятых граждан третьих стран больше не будет аннулироваться, если период безработицы не превышает трёх месяцев в пределах срока действия разрешения. Если иностранец проработал в Латвии более двух лет, допустимый период безработицы будет увеличен до шести месяцев.

Изменения в Законе об иммиграции также предусматривают уточнение процесса подачи документов на вид на жительство в Управлении по делам гражданства и миграции, установление законного пребывания как предварительного условия, а также определение процедуры подачи недостающих документов и введение единого срока в 14 дней, обеспечивающего прозрачность и предсказуемость процедур.

Законопроект предусматривает возможность делегировать приём документов на вид на жительство внешнему поставщику услуг, а также проверку подлинности документов в случае сомнений при подаче на визу или вид на жительство.

Также предполагается ввести ряд важных ограничений и уточнений, например, граждане России и Беларуси, находящиеся в Латвии с целью учёбы, не смогут запрашивать постоянный вид на жительство в период действия студенческого разрешения.

Кроме того, на основе данных последних лет из закона исключается возможность получения временного вида на жительство через приобретение государственных ценных бумаг без процентов, поскольку это положение утратило свою актуальность.