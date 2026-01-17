Baltijas balss logotype
Депутаты на следующей неделе начнут рассматривать инициативу о высылке нелояльных лиц из Латвии 9 1926

Политика
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты на следующей неделе начнут рассматривать инициативу о высылке нелояльных лиц из Латвии
ФОТО: LETA

Во вторник, 20 января, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начнёт рассмотрение инициативы жителей с призывом выслать из Латвии нелояльных лиц, свидетельствует повестка заседания комиссии, пишет ЛЕТА.

Подписанная жителями инициатива призывает срочно разработать новый закон или внести изменения в действующие нормативные акты, чтобы обеспечить возможность выдворения из Латвии лиц, нелояльных государству, и лишения их латвийского гражданства.

Цель инициативы — создать безопасную среду, предотвратить угрозы и укрепить государственную безопасность. Авторы подчёркивают, что это будет способствовать укреплению самосознания латышей и подтвердит неделимость государства в отношении национальных ценностей, территории, законов и языка.

В повестке заседания комиссии также значатся поправки к Закону об иммиграции.

Согласно нормативам Европейского союза, поправки предусматривают усовершенствование механизма выдачи единых разрешений на проживание и работу для граждан третьих стран, а также уточнение других условий, связанных с получением разрешения на проживание.

В соответствии с директивой ЕС, временный вид на жительство занятых граждан третьих стран больше не будет аннулироваться, если период безработицы не превышает трёх месяцев в пределах срока действия разрешения. Если иностранец проработал в Латвии более двух лет, допустимый период безработицы будет увеличен до шести месяцев.

Изменения в Законе об иммиграции также предусматривают уточнение процесса подачи документов на вид на жительство в Управлении по делам гражданства и миграции, установление законного пребывания как предварительного условия, а также определение процедуры подачи недостающих документов и введение единого срока в 14 дней, обеспечивающего прозрачность и предсказуемость процедур.

Законопроект предусматривает возможность делегировать приём документов на вид на жительство внешнему поставщику услуг, а также проверку подлинности документов в случае сомнений при подаче на визу или вид на жительство.

Также предполагается ввести ряд важных ограничений и уточнений, например, граждане России и Беларуси, находящиеся в Латвии с целью учёбы, не смогут запрашивать постоянный вид на жительство в период действия студенческого разрешения.

Кроме того, на основе данных последних лет из закона исключается возможность получения временного вида на жительство через приобретение государственных ценных бумаг без процентов, поскольку это положение утратило свою актуальность.

#Латвия #депортация #политика
Оставить комментарий

(9)
  • р
    реалист
    18-го января

    власть в Латвии невероятно глупая, бездарная и безполезная. Не может такая малая моноэтническая формация развиваться сама в себе, так не бывает. Идет постоянная и очевидная деградация.

    0
    0
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    18-го января

    Жернова Господни мелют медленно, но неотвратимо. Мир меняется, Трамп забил на видимость правил и законов, Путин забъет и сделает в латвии с латышами и их мовой то, что они делают с русскими. Ох и посмеемся.

    37
    1
  • bt
    bory tschist
    17-го января

    ... наконец-то, до "верхушки" дошло – что уже давно нужно было бы сделать!

    5
    49
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    18-го января

    Мнение сдристнувшего из страны добровольно никого в этой стране не волнует. Не надувай щёки - лопнут.

    15
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    bory tschist
    18-го января

    bory tschist - И перестань плевать в народ, ибо народ плюнет, - утонешь!

    13
    2
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    17-го января

    Латыши все делают для того, чтобы Путин как можно быстрее вспомнил, что Курляндия и Латвия были частью Российской империи и СССР соответственно.;)

    44
    5
  • bt
    bory tschist
    Йожык Втумане
    18-го января

    йожыкy втумане: путинy сейчас не до этого – он занят истреблением в Украине своей российской молодёжи

    5
    34
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Йожык Втумане
    18-го января

    Частью Российской империи была Курляндская губерния, Лифляндская губерния и половина Витебской губернии. Я понимаю, что латышам режет слух слово - GUBERŅA, но колесо истории вращается только в одну сторону.

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Йожык Втумане
    18-го января

    Тсичу: тебе сегодня на сортировке дерьма выходной дали или просто таблетки выпить забыл?

    11
    2
Читать все комментарии

