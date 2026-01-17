Baltijas balss logotype
Минсообщения продолжает оценивать возможность прекращения господдержки доставки прессы на русском языке 0 1378

Политика
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Минсообщения продолжает оценивать возможность прекращения господдержки доставки прессы на русском языке
ФОТО: Unsplash

Министерство сообщения продолжает оценивать возможность прекращения государственной поддержки доставки подписных печатных изданий на русском языке, сообщили агентству LETA в министерстве.

Ведомство пояснило, что вопрос о пересмотре доставки подписной прессы на русском языке включён в подготовленный министерством информационный доклад о предоставлении универсальной почтовой услуги (УПУ).

В настоящее время доклад находится на стадии согласования, поэтому он пока недоступен на портале нормативных актов.

После рассмотрения доклада на заседании Кабинета министров планируется провести оценку всех факторов, влияющих на УПУ, в том числе — государственной поддержки доставки подписных изданий на русском языке.

Как уже сообщалось, Министерство сообщения в сотрудничестве с Министерством культуры планирует оценить возможность прекратить государственную поддержку доставки подписных изданий на русском языке — об этом говорится в информационном докладе Минсообщения, который правительство приняло к сведению в ноябре прошлого года.

В докладе указывается, что рассматривается возможность изменения действующего регулирования условий оплаты за доставку подписных изданий, предусматривая поддержку из госбюджета только для доставки тех изданий, которые издаются на официальных языках Европейского союза (ЕС).

Согласно собранным данным Министерство сообщения, в первой половине прошлого года 9,3% всех доставленных подписных изданий предприятием ГАО "Latvijas pasts" были изданы на русском языке. Всего в указанный период Латвийская почта доставила 5,735 миллиона экземпляров подписных изданий, а сумма, выплаченная из госбюджета за оказание услуги по доставке, составила 4,331 миллиона евро с учётом НДС.

Из этой суммы 403 495 евро — то есть те же 9,3% — пришлись на доставку изданий на русском языке.

Протокольное решение Кабинета министров предусматривает, что Министерство сообщения в сотрудничестве с Минкультом оценит возможность изменить условия предоставления господдержки доставки подписных печатных изданий.

Планируется, что государственная поддержка может быть предоставлена только подписным изданиям, издаваемым на государственном языке, а также на историческом варианте латышского — латгальском письменном языке — и на языке коренного народа Латвии — ливском. Также поддержка может быть продолжена для изданий на официальных языках государств — членов ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии, стран-кандидатов на вступление в ЕС или на официальных языках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

#СМИ #госбюджет #Латвия #пресса #министерство сообщения #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
