Рижская дума возьмёт в долг 15,3 млн евро на строительство школы в Межапарке 0 250

Политика
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума возьмёт в долг 15,3 млн евро на строительство школы в Межапарке

Рижская дума в среду приняла решение занять 15,3 миллиона евро на строительство начальной школы в Межапарке, на улице Судрабу Эджуса, 2, пишет LETA.

Срок погашения займа планируется до 20 лет, с отсрочкой по выплате основной суммы до трёх лет.

Проект строительства школы претендует на финансирование из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).

Общие юридические и финансовые обязательства, связанные с реализацией проекта, оцениваются до 16 миллионов евро. Из них финансирование ЕФРР может составить до пяти миллионов евро, а софинансирование самоуправления — до 11 миллионов евро.

В результате реализации проекта и в ходе оптимизации сети учебных заведений будет ликвидирована точка реализации программ общего образования по адресу улица Либекас, 27.

Строительство школы планировалось завершить в 2026 году.

#Рига #образование #финансы #строительство #школа #бюджет #инфраструктура #политика
Оставить комментарий

