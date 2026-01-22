Рижская дума в среду приняла решение занять 15,3 миллиона евро на строительство начальной школы в Межапарке, на улице Судрабу Эджуса, 2, пишет LETA.

Срок погашения займа планируется до 20 лет, с отсрочкой по выплате основной суммы до трёх лет.

Проект строительства школы претендует на финансирование из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).

Общие юридические и финансовые обязательства, связанные с реализацией проекта, оцениваются до 16 миллионов евро. Из них финансирование ЕФРР может составить до пяти миллионов евро, а софинансирование самоуправления — до 11 миллионов евро.

В результате реализации проекта и в ходе оптимизации сети учебных заведений будет ликвидирована точка реализации программ общего образования по адресу улица Либекас, 27.

Строительство школы планировалось завершить в 2026 году.