«Надо бить в ответ. Пора применить кнут» - латышский политолог недоволен Трампом

Политика
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Надо бить в ответ. Пора применить кнут» - латышский политолог недоволен Трампом

Эксперт считает, что Европа должна быть готова к тарифной войне с США.

Преподаватель ЛУ, политолог Андис Кудорс в дискуссии на Латвийском радио весьма эмоционально реагировал на последние заявления Дональда Трампа в отношении Гренландии и не только.

"Европа в этот раз должна показать кнут. С Трампом надо говорить на его языке, и деньги для него существенны и то, как он выглядит - тоже существенно.

США остаются важным партнером Евросоюза, в том числе в военной сфере. Но у всего свои границы. Дания тоже наш друг. И я с теплотой вспоминаю, что Исландия и Дания были двумя первыми странами, признавшими независимость Латвии, и это уже чересчур безумно так кидаться словами.

Поведение Трампа несопоставимо с другими президентами США. И с точки зрения политологии такую неконвенциональную политику очень сложно оценивать.

Но когда Запад против Запада встает – это самое печальное. И в Кремле откупоривают шампанское, потому что это то, чего давно хотел Путин", - заявил Кудорс, отметив, что если понадобится, то Европа должна бить своими тарифами в ответ.

"Какова была тарифная атака Трампа на Китай? Очень громкая, эффективная, а потом тихо, где-то за кулисами узнали, что Китай дает в ответ, и Трамп начинает отступать, у него не получается. Он тихонько отходит. Я думаю, что это хороший момент для Европы не быть такой мягкой и показать, что мы можем что-то ", - полагает Кудорс.

#США #Дональд Трамп #Латвия #Европа #кремль #мнение эксперта #тарифы #политика
Эдуард Эльдаров
