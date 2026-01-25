"Только что проведенная ревизия Госконтроля показала, что система премий, доплат и денежных премий в госуправлении формально законна, но на практике часто порождает неравенство и несправедливость", - в интервью ТВ-3 заявил госконтролер Эдгар Корчагин.

Руководитель Госконтроля пояснил, что целью реформы вознаграждений в госуправлении было создание четкой и конкурентоспособной системы оплаты труда, но это полностью не удалось. «Об этом говорят десятилетиями — о несправедливости между самыми состоятельными и не такими состоятельными госучреждениями», — отметил Корчагин.

В ходе ревизии был сделан вывод, что зарплаты работающих на одинаковых должностях в разных учреждениях могут отличаться даже на 30%. «Если у работников одинаковая классификация, то у них должна быть и равная оплата», — подчеркивает он, отмечая, что различия часто не имеют объективных оснований.

В ходе ревизии было установлено, что в части учреждений доплаты за достижение стратегических целей платятся круглый год и более чем половине работников, что «деградирует любой смысл этой надбавки». Оценки производительности труда также зачастую слишком благоприятные – в некоторых местах высшую оценку получают до 90% работников.

Госконтролер подчеркивает, что такая система способствует оттоку работников между учреждениями и внутренней конкуренции. «Есть учреждения, где текучка кадров достигает до 40% в год», - отметил он. Наибольшая несправедливость возникает в ситуациях, когда одни учреждения «максимально используют премии, доплаты, супероценки», а другие не могут себе этого позволить.

Чтобы изменить ситуацию, необходимы непопулярные политические решения и переоценка бюджета вознаграждения. «Без политиков там ничего не происходит», - сказал Корчагин, добавив, что ответственность лежит и на руководителях учреждений, которые должны обеспечить более справедливую и прозрачную систему оплаты труда.