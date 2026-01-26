Создаваемые Россией риски безопасности в Европе существенно увеличиваются, отмечает Бюро по защите Сатверсме (БЗС) в опубликованном в понедельник отчете о деятельности за 2025 год, в котором также подчеркивается, что несмотря на отсутствие прямой военной угрозы для Латвии со стороны России в настоящее время, ряд признаков свидетельствует о потенциальных долгосрочных планах.

БЗС подчеркивает, что цель России - ослабить Запад на государственном и международном уровнях. В последние годы восприятие Запада как экзистенциальной угрозы российскому режиму усилилось, и Россия считает себя вовлеченной в прямое противостояние с Западом - и в Украине, и глобально, и идеологически. В связи с этим риски безопасности в Европе растут.

Спецслужба отмечает, что Россия продолжает адаптировать и развивать гибридные инструменты, в том числе все более активно использует юридические механизмы на международной арене, чтобы дискредитировать Латвию и в долгосрочной перспективе добиться международного давления на ее политику в отношении России.

Особое внимание Россия уделяет Организации Объединенных Наций, например, на протяжении последних полутора лет МИД России периодически сообщает, что собирается подать в Международный суд ООН иск против стран Балтии, в том числе Латвии, а также ряд других стран в за нарушения прав русскоязычного населения. Целью судебного преследования будет международная дискредитация Латвии с целью добиться, чтобы Латвия изменила свою политику действий в отношении России и русскоязычного населения, рассуждает БЗС.

По оценке БЗС, Россия и в дальнейшем будет представлять военную угрозу соседним странам и НАТО, а милитаризация ее экономики продолжится и после завершения или заморозки войны в Украине. Бюро подчеркивает, что восприятие Россией Латвии становится похожим на то, каким оно было в отношении Украины до начала войны.

Директор БЗС Эгил Звиедрис говорит, что угроза возросла, хотя назвать конкретные сроки нападения сейчас воздерживается. "Угрозы России западу останутся высокими, поэтому необходимо целенаправленно работать над их уменьшением, а также быть готовыми к возможным попыткам повлиять на предстоящие в Латвии выборы Сейма", - отметил Звиедрис.

Годовой отчет БЗС охватывает вопросы контрразведки, кибербезопасности, разведки и защиты классифицированной информации, а также внутриполитические и внешнеполитические тенденции в России и третьих странах. Классифицированная часть отчета БЗС будет рассмотрена в Кабинете министров и комиссии Сейма по национальной безопасности с одновременным утверждением направления деятельности БЗС на 2026 год.