Депутаты определились с тем, кто ответит за весь проект Rail Baltica

Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Проект века вот уже второй десяток лет реализуется без четкого закона!

Удивительно, но факт: проект Rail Baltica был запущен уже более 10 лет назад, однако до сих пор нет закона, который бы регулировал все аспекты реализации этого проекта века стоимостью в десятки миллиардов евро, и определял бы ответственные за проект структуры и должностных лиц. Напомним, что лишь в конце прошлого года соответствующий законопроект поступил из правительства в Сейм и вчера депутаты комиссии по народному хозяйству начали первоначальные дискуссии по данному документы.

Парламентарии убеждены: координация проекта и ответственность за реализацию проекта в целом должна быть законодательно возложена на главу правительства — на данном этапе значит на Эвику Силиню. Минфин должен отвечать по закону за привлечение финансов для реализации проекта.

Депутаты хотят законом обязать правительство регулярно отчитываться перед Сеймом о ходе реализации мега-проекта.

Как ожидается, закон в окончательном чтении будет принят в начале марта. Впрочем, каким бы идеальным в итоге не получился бы закон, он не решит главную проблему — острую нехватку денег на его реализацию!

#финансы #депутаты #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
