Поезд дальше не пойдет: на первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Политика
Дата публикации: 27.01.2026
LETA
Изображение к статье: Поезд дальше не пойдет: на первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро
ФОТО: LETA

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Как указал председатель комиссии Каспарс Бришкенс, без этого финансирования первый этап "Rail Baltica" к 2030 году завершен не будет и может быть отложен до 2050 года. Ряд других депутатов также выразили уверенность, что первый этап проект не может быть завершен к 2030 году.

Парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич и заместитель госсекретаря Минсообщения Гатис Силов сказали на заседании, что не могут назвать конкретный объем недостающего финансирования, поскольку это информация ограниченного доступа.

Они добавили, что в настоящее время предпринимаются очень активные усилия по привлечению финансирования, и наибольшие надежды возлагаются на следующую многолетнюю финансовую схему ЕС, которая начнется с 2028 года, на Фонд военной мобильности и Европейский инструмент соединения инфраструктуры.

Как сообщил Силов, выделенных Латвии 680 млн евро достаточно для строительства 52,66 км железнодорожной линии.

В настоящее время начинается строительство первых 33 км.

Представитель Минсообщения согласился с тем, что реализация проекта зависит от имеющегося финансирования - если оно будет, то первый этап проекта может быть завершен к 2030 году, если не будет, магистраль будет строиться в рамках имеющегося финансирования.

Депутаты напомнили, что весь маршрут еще нуждается в перепроектировании, так как текущий проект строительства рассчитан на два пути.

Председатель правления реализующего проект в Латвии "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzl) Марис Дзелме сообщил, что EDzl приняло проект от совместного предприятия "RB Rail" только в начале этого года. В настоящее время EDzl пытается договориться о перепроектировании с испанской компанией "Idom", разработчиком существующего проекта. Если договориться не удастся, будет объявлен новый конкурс.

#Латвия #строительство #бюджет #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
