Основной причиной нехватки сотрудников в Государственной полиции (ГП) больше не является уровень оплаты труда, а управление человеческими ресурсами и приоритизация задач, заключил Государственный контроль по результатам ревизии, подчеркивая, что ресурсы полиции можно разгрузить, а систему вознаграждения следует сделать более справедливой, пишет ЛЕТА.

В ходе ревизии выяснилось, что за последние пять лет количество полицейских сократилось более чем на тысячу. В настоящее время вакантна примерно четверть должностей, которые долгое время не удается занять, а число полицейских на душу населения в Латвии на 58% меньше, чем в среднем по Европейскому союзу.

Член совета Госконтроля Гатис Литвин указывает, что за последние десять лет из службы увольнялось больше полицейских, чем принималось на работу.

"Вознаграждение выросло, однако без целенаправленного управления человеческими ресурсами, справедливого распределения нагрузки и оценки того, какие задачи на самом деле должна выполнять полиция, мы продолжаем перегружать действующих сотрудников и рискуем, что они досрочно покинут службу", – подчеркивает Литвин.

Он признает, что возможности компенсировать нехватку кадров за счёт привлечения новых полицейских ограничены, так как дефицит рабочей силы в Латвии ощущается почти во всех отраслях.

"Ревизия показывает, что улучшения возможны и с имеющимися ресурсами, но это требует смелых решений", – поясняет член совета.

По оценке Госконтроля, больше нельзя утверждать, что вознаграждение сотрудников ГП остаётся низким. За последние пять лет был достигнут значительный прогресс в обеспечении конкурентоспособности зарплат: на их увеличение было выделено более 80 миллионов евро, а средняя зарплата полицейских выросла примерно на 78%. Сейчас средняя зарплата полицейского на 56% превышает среднюю брутто-зарплату в государственном секторе.

Положительные изменения наблюдаются и в начале службы — установленная для кадетов минимальная зарплата в размере 1120 евро в месяц значительно выше установленной в стране минимальной зарплаты и сопоставима с окладом младшего инспектора, отмечают ревизоры. Об улучшениях свидетельствует и рост числа кадетов, принятых в Колледж Государственной полиции, который в сентябре 2025 года достигнет наивысшего уровня с момента основания колледжа.

Тем не менее, по мнению ревизоров, систему вознаграждения необходимо сделать более справедливой с учетом объема и интенсивности работы. В частности, ревизия показала, что нагрузка на сотрудников Рижского регионального управления значительно выше, а оплата труда лишь немного превышает уровень других регионов. Это негативно сказывается на возможностях привлекать и удерживать новых сотрудников в Риге. Также указывается, что значительную часть вознаграждения по-прежнему составляет переменная часть, включая оплату сверхурочной работы.

Госконтроль также установил, что дефицит кадров отражает существенную проблему — существующие ресурсы распределены неравномерно, и нагрузка на полицейских в разных регионах существенно различается. В региональных управлениях, обеспечивающих около 90% основных функций полиции, работают лишь 63% от необходимого числа сотрудников в сферах расследования, реагирования и превенции. Причём различия между регионами значительны — в Курземе, Земгале, Видземе и Латгале обеспеченность составляет около 83%, в то время как в Рижском регионе, где сосредоточено наибольшее количество жителей, — всего 44%.

Частично нехватка полицейских компенсируется сверхурочной работой — в 2024 году она эквивалентна 296 полным ставкам. По оценке Госконтроля, это минимум необходимого кадрового ресурса для выполнения функций ГП без постоянной перегрузки сотрудников. Финансирование на такое увеличение числа полицейских у ГП уже имеется, и дополнительные средства запрашивать не потребуется, считают ревизоры.

В ревизии также отмечается, что проблему усугубляет порядок распределения кадетов после окончания Колледжа ГП. Место службы часто определяется по месту жительства и личным предпочтениям кадета, а не по потребностям службы. В результате в Рижский регион попадает менее половины выпускников, несмотря на то, что именно там наблюдается самая острая нехватка кадров. По мнению Госконтроля, желания кадета должны быть сбалансированы с потребностями и интересами службы, особенно с учётом того, что кадеты готовятся для выполнения конкретных полицейских задач.

Также ревизия показала, что значительная часть сотрудников ГП занята в должностях, которые по сути не требуют полицейского статуса, повышенного риска или специфической физической подготовки. Их работа в основном связана с рутинными и административными обязанностями — например, расследование административных нарушений, криминалистика, лицензирование или методическая работа, в которых задействовано более 700 сотрудников. Это означает, что специально подготовленные полицейские не задействованы в сферах, где их присутствие критически необходимо, например, в реагировании, заключает Госконтроль.

В ходе ревизии также выяснилось, что действующая система пенсий за выслугу лет способствует уходу сотрудников со службы. Такая пенсия почти полностью — на 93% — заменяет полученное в службе вознаграждение. Хотя реформа системы изданий пенсий вступит в силу с 2027 года, по оценке ревизоров, она не изменит ситуацию существенно в течение как минимум 25 лет.

Ежегодно в среднем 244 сотрудника ГП выходят на пенсию по выслуге лет, их средний возраст — 48 лет. Получатели пенсий по выслуге лет из сферы внутренних дел составляют более 80% от всех получателей таких пенсий и оказывают наибольшее давление на государственный бюджет. В 2024 году пенсии по выслуге лет получали 8844 бывших сотрудника учреждений внутренних дел, а общие годовые выплаты составили около 72 миллионов евро.

Планируемое увеличение выслуги и возраста выхода на пенсию на пять лет будет происходить постепенно в течение десяти лет и, по мнению Госконтроля, не решит проблему нехватки сотрудников в ближайшем будущем. Кроме того, реформа может не затронуть значительную часть должностных лиц, которые и в дальнейшем смогут выйти на пенсию по выслуге лет в относительно раннем возрасте.

Также указывается, что латвийская система пенсий по выслуге лет и в дальнейшем будет существенно отличаться от систем в других странах ЕС, где существуют другие условия выхода на пенсию или такие пенсии вовсе отменены. Для обеспечения справедливой, соразмерной и соответствующей интересам государства системы пенсий по выслуге лет необходима её дальнейшая реформа, убеждены ревизоры.

Госконтроль подчеркивает, что обеспечение общественной безопасности — это не только задача полиции, в этом должны участвовать и общество, и частный сектор. Политику внутренней безопасности следует реализовывать совместно — с чётко установленными приоритетами полиции и созданием механизмов, которые позволят жителям и бизнесу полноценно исполнять свою роль в защите правопорядка и обеспечении безопасности.

"Такой подход соответствует принципу солидарности, закреплённому во введении к Сатверсме — каждый заботится о себе, своих близких и общем благе общества, проявляя ответственность по отношению к другим", – говорит Литвин.

Он утверждает, что полная зависимость только от полиции нереалистична и нежелательна, поскольку ослабляет устойчивость общества и личную ответственность каждого.

"Сегодня существуют разные возможности для частных лиц самостоятельно защищать свою собственность и участвовать в укреплении общественного порядка и безопасности", – добавляет Литвин.

Госконтроль считает, что значительный вклад могут внести добровольные помощники полиции, эффективность которых подтверждает опыт соседних стран. В Латвии сейчас только 27 помощников полиции, и развитие этого формата и его значимость недостаточно оценены. Поэтому, по мнению ревизоров, необходимы пилотные проекты для определения наиболее эффективных моделей.

Также ревизоры указали, что ресурсы полиции можно разгрузить, шире вовлекая частные охранные компании. В настоящее время охрану различных объектов обеспечивают 280 полицейских. Это не лучший способ использования специально подготовленного персонала, особенно в условиях нехватки кадров, считает Госконтроль.

Учреждение призывает уделить особое внимание сотрудничеству с торговыми компаниями. В 2024 году кражи, мошенничества и присвоения в малом объёме составили 32% от всех зарегистрированных преступлений. По мнению Госконтроля, более эффективной превенции и расследованию мешает отсутствие единого формата сотрудничества и цифрового решения для подачи сообщений, а также неясная правовая база для визуальной идентификации лиц без обработки биометрических данных.

Для решения проблемы нехватки полицейских и повышения эффективности работы ГП, Госконтроль выдвинул Министерству внутренних дел и ГП семь рекомендаций.

Госконтроль уверен, что их внедрение позволит выровнять нагрузку между сотрудниками, эффективнее использовать полицейских для выполнения критически важных функций, способствовать удержанию опытных сотрудников на службе. Также полицейские будут разгружены от участия в менее значимых ситуациях, за счёт более широкой вовлечённости общества и бизнеса.

Одновременно Госконтроль призывает Кабинет министров продолжить совершенствование системы пенсий по выслуге лет, чтобы она соответствовала интересам государственной безопасности, потребностям службы в кадрах, возможностям бюджета и принципу справедливости по отношению к остальному обществу.