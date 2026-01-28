Главная спецслужба страны обнародовала свежий доклад о ситуации с безопасностью в Латвии и за ее пределами.

«Рост военной угрозы в ближайшие два-три года»

Бюро защиты Конституции (БЗС) занимается разведкой и контрразведкой, выдает политикам доступ к государственной тайне, имеет информаторов внутри страны и за рубежом, поддерживает контакты с крупнейшими разведками мира. В общем, если кто-то в Латвии и понимает, что происходит в стране и мире, то это БЗС.

Своим понимание ситуации контрразведчики делятся в ежегодном докладе, который делится на секретную и открытую части. В предисловии к докладу приводится тревожная цитата шефа БЗС Эгилса Звиедриса.

«В прошлом году, оценивая развитие ситуации с безопасностью в нашем регионе, мы прогнозировали, что при определенных условиях военная угроза России в НАТО может существенно возрасти в течение примерно пятилетнего периода. В последнее время различные эксперты прогнозируют рост военной угрозы в ближайшие два-три года.

Ситуация изменилась, угроза возросла, однако мы сейчас воздерживаемся от того, чтобы называть конкретные сроки, так как на это влияет взаимодействие различных меняющихся факторов. Угроза России западным странам останется высокой, поэтому нужно целенаправленно работать над ее снижением. Надо быть готовыми и к тому, что Россия постарается реализовать свое влияние на предстоящих этой осенью в Латвии выборах в Сейм», – сказал директор БЗС Эгилс Звиедрис.

Отметим, что БЗС в начале каждого нового года публикует открытую часть доклада с анализом ситуации в сфере международной безопасности и с анализом имеющихся угроз.

После февраля 2022-го года БЗС в свой доклад включает подобный анализ войны на Украине и действий России. Нынешний доклад главной спецслужбы ЛР в этом смысле тоже не стал исключением.

На фронте без перемен

«Нынешнюю ситуацию в войне характеризуют интенсивные бои, ни одна из сторон не набрала решающего перевеса — несмотря на то, что Россия сейчас имеет больше военных ресурсов и военнослужащих, украинская армия обладает достаточной военной мощностью, чтобы не допустить прорыва стратегического уровня. Несмотря на то, что с начала 2025 года российские войска сохраняют инициативу на всей линии фронта, захват территории Украины идет медленно: за год контроль над украинской территорией увеличился примерно на 0,4-0,7%.

Сравнительно небольшие территориальные выгоды стоят России дорого. Количество тяжело раненых и павших на войне солдат в месяц (свыше 25 000) близко к числу мобилизованных в месяц (30 000-35 000). Необходимость замещения павших и раненых солдат ограничивает способности России готовиться к наступлению большего масштаба», – говорится в докладе БЗС.

Особое внимание в докладе отводится действиям России в отношении западных стран: «В 2025 году Россия продолжила развертывать против западных стран меры влияния широкого спектра с целью ослабить единство Запада для поддержки Украины и потенциально добиться прекращения поддержки, продолжила подготовку к потенциальному противостоянию с НАТО. Россия также продолжала направлять против западных стран не только саботажные и информационные активности, но и кибератаки.»

Москва «засудит» Латвию в суде ООН?

В БЗС обращают внимание и на попытки «давить» и компрометировать западные страны на юридическом поле:

«В 2025 году Россия все больше активизировала юридические военные действия против Запада, уделяя особое внимание странам Балтии. Последние полтора года МИД РФ периодически сообщает, что собирается подать на страны Балтии (в том числе Латвию), а также ряд других стран в Международный суде ООН. В мае 2025 года МИД РФ заявил, что Россия готовит иски против указанных стран. Весьма вероятно, что процесс подготовки находится в завершающей фазе, и Россия подаст на Латвию в указанный суд в течение 2026 года.

В основу обвинения России легли уже привычные тезисы о нарушениях прав русскоязычного населения. Латвию обвиняют в нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех видов расовой дискриминации (ICERD). Обвинение Россия обосновывает длительной дискриминацией русских и русскоязычных, статусом неграждан, ликвидацией культурно-исторической идентичности русских, образования на русском языке и т.д.

Подав в Международный суд ООН, Россия пытается достичь нескольких целей — дискредитировать Латвию на международном уровне и добиться, чтобы в течение длительного периода времени на Латвию оказывалось международное давление, чтобы она изменила свою политику действий в отношении России и русскоязычного населения.

Возможно, обвинение будет использовано для создания в информационном пространстве оправдания для усиления агрессивных действий в отношении стран Балтии. Весьма вероятно, что Россия в обвинении также воспользуется позицией различных пророссийских активистов и людей, переехавших в Россию».

«Сначала сделать три глубоких вдоха»

В своем докладе БЗС старается «привить» жителям Латвии принципы бдительности, осторожности и внимательности — из серии «враг не дремлет».

«… Как никогда, нам важно продемонстрировать единое отношение и поддержку демократических ценностей, на которых построено и основано независимое Латвийское государство и его безопасность. В потоке информации и мнений призываю всегда помнить, что находимся под давлением информационного воздействия. Большую часть работы наши недоброжелатели хотят выполнить руками жителей Латвии, при этом жители сами это могут и не осознавать. Это влияние - невидимое, но сильное, поляризующее общество и ослабляющее безопасность государства. Призываю не поддаваться быстрым эмоциям и не попасться на выброшенные крючки.

Сначала сделать три глубоких вдоха и только потом поделиться какой-то, казалось бы, скандальной информацией или сделать по этому поводу выводы, чтобы не дать повода противникам Латвии радоваться успеху операций влияния, направленных на подрыв безопасности и независимости Латвии», – говорится в обращении к жителям Латвии директора Бюро защиты Конституции Э. Звиедриса.

Китайский фактор

Наряду с Россией, БЗС уже который год указывает и на возрастающий интерес Китая к влиянию на политику стран Запада:

«Китай как открытым, так и скрытым способом разворачивает свое политическое влияние в западных странах и международных институтах, использует различного рода инвестиции для создания за рубежом экономического влияния (в том числе зависимости), а также использует действия «мягкой власти» для формирования позитивного имиджа Китая в западном обществе.

Одним из инструментов Китая, направленным как на укрепление внутренних, так и внешних позиций, является стратегия гражданско-военного взаимодействия, выдвинутая Коммунистической партией Китая».