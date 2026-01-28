В долгосрочной перспективе Москва планирует использовать международные юридические механизмы как гибридный инструмент для ликвидации основанного на правилах мирового порядка и достижения признания России в качестве великой державы, говорится в опубликованном в понедельник обзоре деятельности на 2025 год, подготовленном Бюро по защите Сатверсме (БЗС), пишет ЛЕТА.

Согласно оценке ведомства, с продолжением войны против Украины и восприятием российским режимом конфликта с Западом как экзистенциального, в ближайшие годы, скорее всего, усилится интенсивность гибридной деятельности.

Учитывая, что открытая военная конфронтация с НАТО сопряжена с высоким риском, по всей вероятности, продолжат доминировать скрытые гибридные операции — диверсии, кибератаки, информационные кампании и более широкая интеграция искусственного интеллекта в кампании влияния. По мере того как западные страны постепенно диверсифицируют энергоснабжение и снижают зависимость от России, Москва, скорее всего, будет всё активнее использовать схемы обхода санкций, страны-посредники и сотрудничество с авторитарными партнёрами, считают в БЗС.

Войну с Украиной Москва воспринимает как более широкий конфликт между Россией и Западом, принимая во внимание военную, финансовую и иную поддержку Украины со стороны западных стран. Используя различные гибридные инструменты против Запада, Россия стремится усилить существующие и создать новые расколы как на международном уровне, так и внутри государств, а также способствовать усталости от войны. Россия рассчитывает достичь критической массы, чтобы Запад сократил или даже прекратил военную помощь Украине и оказал на неё политическое давление с целью заключения соглашения с Россией, указывается в докладе.

Россия постоянно ищет уязвимые места в системе безопасности западных стран, которые можно использовать в будущем, подчёркивает БЗС. В 2025 году Россия продолжала развёртывать диверсионную деятельность, в основном направленную против инфраструктуры, задействованной в обеспечении военной поддержки Украине. В регионе Балтийского моря продолжаются случаи подавления и подделки сигнала GPS. Это объясняется мерами защиты России от атак с использованием дронов, стремлением скрыть деятельность её "теневого флота", а также созданием дополнительного помехового эффекта для воздушного и морского движения стран НАТО, отмечает бюро.

В прошлом году наблюдались более интенсивные нарушения воздушного пространства, а также учащённые случаи появления неопознанных дронов, в том числе у критически важных и военных объектов стран НАТО. Нарушения работы аэропортов, вызванные полётами дронов, используются Россией в информационной кампании для демонстрации уязвимости европейских государств — например, неспособности контролировать своё воздушное пространство.

Одновременно Россия внимательно отслеживает реакцию Запада на различные инциденты, затрагивающие безопасность, в том числе полёты дронов над аэропортами и диверсии против критической инфраструктуры, независимо от того, несёт ли Москва прямую ответственность за конкретный инцидент.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия постоянно адаптирует существующие и разрабатывает новые гибридные инструменты для своей воображаемой борьбы с Западом. Одним из всё активнее используемых инструментов является применение юридических механизмов на международной арене, считают в БЗС.

Согласно информации бюро, Министерство иностранных дел России признало внутри страны, что необходимо действовать против Запада в международных организациях и судах, поскольку между сторонами происходит "юридическая война". В долгосрочной перспективе Москва планирует использовать юридические механизмы как гибридный инструмент для демонтажа основанного на правилах мирового порядка и признания России в качестве великой державы.

Россия в основном использует юридические инструменты, чтобы на различных платформах, таких как международные организации, ссылаться на международные нормы, которые, по её утверждению, нарушают западные страны. В пропагандистских сообщениях особое внимание уделяется предполагаемым "двойным стандартам" Запада, а Россия позиционирует себя как конструктивного участника, соблюдающего международные нормы.

Особое внимание Россия уделяет ООН. По данным БЗС, Москва считает, что в рамках этой международной организации можно добиться выгодных для себя краткосрочных решений и долгосрочных геополитических изменений.

В настоящее время одним из приоритетов России является легитимация агрессии против Украины и достижение по крайней мере нейтральной позиции других стран — членов ООН. Хотя до сих пор агрессия России в рамках ООН осуждалась подавляющим большинством стран, эта тенденция начинает меняться, и Россия укрепляет свои позиции.

Влияние России в ООН обеспечивается её особым статусом — правом вето в Совете Безопасности ООН, который является наиболее влиятельной структурой организации и определяет международную санкционную политику. Россия использует этот статус, чтобы добиться нейтралитета или даже благоприятного отношения других стран в вопросах, имеющих для неё значение.

БЗС — одно из трёх учреждений государственной безопасности Латвии, осуществляющее разведку и контрразведку, защиту засекреченной информации, мониторинг критической инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий, а также организацию и контроль обмена засекреченной информацией с международными организациями.