Экс-премьер, а ныне депутат Сейма от оппозиционного Объединенного списка Марис Кучинскис сегодня вечером в прямом эфире программы ЛТВ "Kas notiek Latvijā?" ("Что происходит в Латвии?") отметил, что из-за решения спикера парламента подписать письмо в поддержку "нобелевки" Трампу в руководстве страны случился хаос.

"Меня удивляет, почему роль лидера во внешней политике не взял на себя Ринкевич! Ведь он, как многолетний глава МИДа, обладает компетенцией. Но по непонятной причине он отошел в сторону в вопросах внешней политики", - посетовал политик.