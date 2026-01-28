Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рельсы на восточной границе пока демонтировать не будут, но есть «но» 13 3266

Политика
Дата публикации: 28.01.2026
LETA
Изображение к статье: Рельсы на восточной границе пока демонтировать не будут, но есть «но»
ФОТО: LETA

В настоящее время разрабатывается подробный план, который в случае необходимости обеспечит немедленное разрушение автомобильных и железных дорог у восточной границы, заявил министр обороны Андрис Спрудс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"Если военная угроза возрастет, то мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог", - сказал министр.

Спрудс пояснил, что и Военный совет, и Министерство сообщения обобщили данные по этому вопросу. "Очевидно, что основные принципы ясны. Ни один военный вагон оккупантов не проедет по территории Латвии", - прокомментировал министр вопрос о том, включает ли укрепление восточной границы разрушение путей на границе с Россией и Беларусью.

Как сообщалось ранее, Сейм отклонил проект решения Национального объединения, который предусматривал демонтаж железнодорожной инфраструктуры у латвийско-российской границы.

Нескольким латвийским министерствам и органам безопасности было поручено до конца 2025 года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию окажет демонтаж путей в приграничной с Россией зоне. Кроме того, президенты стран Балтии заявили, что такое решение должно быть совместным.

×
Читайте нас также:
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
7
1
3
1
0
1

Оставить комментарий

(13)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео