Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шок от роста расходов на отопление может смягчить пособие - министр 6 2731

Политика
Дата публикации: 28.01.2026
LETA
Изображение к статье: Шок от роста расходов на отопление может смягчить пособие - министр
ФОТО: LETA

В качестве наиболее реального решения для поддержки населения в условиях роста расходов на отопление в настоящее время рассматривается жилищное пособие, заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), комментируя свое предложение о созыве внеочередного заседания Государственного кризисного центра по энергетике (ГКЦЭ) для решения проблемы роста расходов в связи с холодами.

Валайнис подчеркнул, что идет активная работа по поиску решений: состоялись четыре официальные встречи в различных форматах между министерствами и Латвийским союзом самоуправлений. В настоящее время ведется сбор данных, и до конца этой недели значительная часть самоуправлений предоставит информацию о ситуации на местах.

Министр пояснил, что прежние механизмы государственной поддержки срабатывают при росте тарифов, однако в нынешней ситуации проблема связана с увеличением объема потребления, для которого действующие нормативные механизмы поддержки не предусмотрены.

На основании полученных данных уже на этой неделе планируется начать подготовку проектов решений, которые, в зависимости от ситуации, будут переданы на рассмотрение на заседании кризисного центра или на совещании ответственных министерств, а затем в виде доклада будут поданы в правительство. В качестве наиболее реального решения в настоящее время рассматривается жилищное пособие, которое платят самоуправления при участии государства. Министр отметил, что пособие предназначено не только для малообеспеченных, но и для широкой части населения.

При этом Валайнис отметил, что у самоуправлений сейчас нет ресурсов для поддержки в рамках действующего бюджета. Он также подчеркнул, что помощь должна быть адресной, а не общей, чтобы ее получали те жители и предприниматели, которым она необходима в первую очередь.

На вопрос о том, не останется ли вопрос поддержки только на уровне обещаний и как люди могут быть в этом уверены, Валайнис ответил, что поддержку планируется предоставить как за январь, так и за февраль, а министерство со своей стороны направит необходимые решения на рассмотрение в правительство.

В правительстве не прозвучало аргументов против этой идеи, отметил министр, подчеркнув, что оказание адресной поддержки в таких ситуациях является обязанностью правительства.

×
Читайте нас также:
#энергетика #экономика #тарифы #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
6
0
0
0
7

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео