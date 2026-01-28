Строительство первой очереди Rail Baltica может задержаться на 3–5 лет 1 492

Дата публикации: 28.01.2026
Строительство первой очереди железнодорожного проекта "Rail Baltica" может задержаться на 3–5 лет, заявил в среду в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) председатель правления национального реализатора проекта в Латвии — ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) Марис Дзелме, пишет ЛЕТА.

«Думаю, мы задержимся на 3–5 лет», — сказал Дзелме, добавив, что более точный прогноз можно будет дать, когда станет ясно, когда и в каком объёме будет доступно финансирование на первую очередь проекта.

Он также указал, что первая очередь "Rail Baltica" будет перепроектирована как по техническим причинам, так и из-за необходимости сократить расходы.

«В первой очереди мы не строим полноценную линию, а только один путь с разъездами по всему маршруту», — отметил он. Вместо изначально планируемой двухпутной трассы будет построен один путь и несколько станций.

По словам Дзелме, перепроектирование может обойтись примерно в восемь миллионов евро. Однако он подчеркнул, что эти затраты оправданы, так как в результате перепроектирования планируется сэкономить от 100 до 200 миллионов евро.

Как уже сообщалось ранее, EDzL ведёт переговоры с текущим разработчиком проекта — испанской компанией Idom — о его адаптации и перепроектировании. Если договориться не удастся, по словам руководителя EDzL, придётся объявить новый тендер на перепроектирование.

Проект "Rail Baltica" предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта ширины колеи от Таллина до границы Литвы с Польшей, чтобы связать страны Балтии с остальными государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяжённостью 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 км/ч.

Во вторник, 27 января, на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, сельскому хозяйству, окружающей среде и региональной политике прозвучало, что для завершения первой очереди "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает 3–4 миллиардов евро.

К началу 2026 года подрядчику основной трассы "E.R.B. Rail JV" переданы 33 километра.

Согласно ранее озвученной информации компании "RB Rail", стоимость первой очереди "Rail Baltica" в странах Балтии может составить 14,3 миллиарда евро, из которых на долю Латвии приходится 5,5 миллиарда евро. Вместе с тем возможна экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также другие потенциальные сокращения затрат.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что весь проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
