«Реализовать инвестиционный проект стратегического значения «Перестройка Вантового моста» (далее – проект) в среднесрочной перспективе с общими расходами до 84 461 628 евро», – такое решение после трехчасовых дебатов приняла в минувшую пятницу столичная Дума. Но на самом деле главными решальщиками будут чиновники.

Сроки, которым приятно смотреть в лицо

Разумеется, вышеозначенные суммы можно считать большим прогрессом по сравнению с первоначальным объемом затрат по конкурсу 2024 года – 100 миллионов евро, который вполне нормально воспринимался бывшим руководством Рижской думы (РД) во главе с мэром Вилнисом Кирсисом («Новое Единство»). Но нынешним начальством был признан – превышающим возможности города.

Однако, учитывая, что за проект решения проголосовали некоторые депутаты РД, коим более 60 лет, все же внушает почтение их гражданское мужество – ведь возврат денег, которые предназначаются на стройку, колеблется на грани самой продолжительной жизни, даже с учетом достижений медицины.

Смотрим, что подразумевает пункт 3: «Взять заем у Государственной кассы или другого заимодавца в среднесрочной перспективе… со следующими сроками выполнения обязательств:

3.1. срок возврата займа составляет до 30 лет;

3.2. отложенный платеж основной суммы составляет до трех лет».

Вообще-то, вышеозначенные сроки выглядят космическими не только с точки зрения физиологических циклов народных избранников, но в сопоставлении с присущими нашему, непростому, времени, колебаниям экономических циклов, взлетом и падением глобальных структур и – на этом фоне – будущностью самой Латвии. Так или иначе, денюжки за мост теряются где-то там, в финансовом тумане….

Городская икона

Стоит обратить внимание, что Объединение Vanšu tilts выиграло конкурс 5 января сего года, однако решение было оспорено.

– Хочу вас и рижан информировать об уже проделанных работах, которые позволят нам начать этот исторический проект, – обратилась к коллегам председатель Комитета РД по сообщению и транспорту Марта Котелло («Прогрессивные»). – 15 января получили решение Бюро по надзору за закупками, которое признало жалобы второго претендента необоснованными и разрешило Департаменту внешней среды и мобильности заключить договор с победителем закупки. Уже на следующий день, 16 января, самоуправление заключило договор с Объединением поставщиков Vanšu tilts. Пересмотрев требования положения, мы достигли реальной конкуренции. Если в первом конкурсе единственное предложение было про 100 миллионов евро, то сейчас заключили договор о 69,8 млн евро (без НДС). Это огромная экономия для городского бюджета.

«План работ есть следующий, – продолжила госпожа Котелло. – В этом году предполагается начать проектирование, и оно продлится 12 месяцев. А в следующем, 2027 году, начнем реальные строительные работы, которые продолжительно продлятся 24 месяца. То есть, в 2028 году у рижан будет полностью восстановленный и надежный мост».

– Этот проект – не только про бетон, асфальт и ванты, – полемически высказалась политик. – Это про современную и безопасную городскую среду. Магистральный мост для всех участников движения. Выигравшими будут все: пешеходам будут восстановлены новые широкие тротуары, велосипедистам предложат широкую велодорожку, автоводителям – качественную проезжую часть без ям, а нашему общественному транспорту – автономную полосу. Это миг перехода от планов к работам. Призываю быть ответственными и поддержать восстановление иконического панорамного инженерного строения Риги.

«Можно построить новый мост»

Такой возмущенной репликой о бюджете ремонта начала дебаты оппозиция. Но тут подключился Андрейс Уртанс, директор Управления инфраструктуры сообщения Департамента внешней среды и мобильности:

– Проектом предусмотрена достаточно существенная перестройка Вантового моста, которая включает в себя: ремонт пилона; ремонт креплений на набережной на обеих сторонах Даугавы; ремонт подводных конструкций пилона.

На велосипеде и сейчас можно – если осторожно. Фото LETA.

«Вантовый мост, – напомнил господин Уртанс, – это мост достаточно уникальной конструкции. Обычный железобетонный мост имеет много опор, а у Вантового моста единственная опора, и сам мост – железной конструкции. Будет ремонтироваться сама железная рама. Простыми словами говоря, это большой железный ящик, на который положен асфальт и все устройства. Будет демонтировано все это покрытие, чтобы усилить всю эту конструкцию и можно было бы Вантовый мост усилить и обеспечить доступность среды соответственно современным требованиям. Как для пешеходов, так и велосипедов, сохранив движение транспорта».

– Будут укреплены конструкции, сам мост будет расширен, будет отремонтирована эта железная конструкция и заменены все ванты в полном объеме. И все эти работы предполагается вести, сохраняя транспортное движение через мост.

Оппозиция настаивала на том, что ремонт моста мог бы обойтись существенно дешевле, если не включать в него велополосу. На это у А.Уртанса были подготовлены жалобы жителей на отсутствие возможностей передвигаться по Вантовому на инвалидных колясках и средствах микромобильности:«Принимая во внимание, что рядом на Кипсале находится Рижский технический университет, и недалеко расположен также Рижский университет Страдиня, сегодняшняя ширина тротуара в 1-1,5 метра – абсолютно недостаточна».

Одна полоса на два года

Еще одна депутат поинтересовалась организацией движения транспорта на Вантовом мосту в ходе ремонта – и его последующими изменениями. На это господин Уртанс указал, что после перестройки мост по-прежнему будет иметь 2 полосы; изменения претерпит лишь перекресток с улицей Цитаделес, где при повороте на мост установят светофор для удобства и безопасности пешеходов и водителей (т.е., на самом въезде на мост в сторону Пардаугавы будет формироваться неизбежная пробочка).

Что же касается двухлетнего срока реконструкции – то в этот период движение будет осуществляться по 1 полосе в каждую сторону. «Надо смотреть, как менять эти ванты, – оговорился руководитель управления. – Принимая во внимание, что пролет моста, если не ошибаюсь, около 300 метров (у других мостов от 20 до 40), эти ванты надо заменять по одному. Устанавливать временные ванты, старые снимать, ставить новые, и так продвигаться вперед. Все это время будет происходить мониторинг, дабы обеспечить, чтобы мост был безопасен, не было бы никаких отклонений».

Впрочем, вышеуказанный порядок является пока что «индикативным», и вполне вероятно, что иногда (по ночам, например), Вантовый мост все же будут полностью закрывать.

– Когда строительный предприниматель поймет, какую технологию он будет использовать, скажем, для замены вантов, и какая для этого будет нужна ширина.

Пешим ходом

Далее состоялся диалог между М.Котелло и представителем оппозиции, в ходе коего последний еще раз озвучил идею строительства нового моста, за те же деньги. Вантовый же мост мог бы обойтись «минимальным ремонтом», без расширения неавтомобильной части, и прочего. «Чтобы не надо было закрывать».

Председатель Комитета по сообщению и транспорту, со своей стороны, заявила, что в случае параллельного моста, потребуется «новая уличная сеть», что в принципе невозможно. К тому же, надо учесть интересы жителей Иманты и Золитуде, «которые этот мост также используют пешком».

– Вы предлагаете просто покрасить ванты и на этом закончить ремонт?, – задала риторический вопрос М.Котелло. – Я думаю, ваш избиратель тоже любит передвигаться через мост человеческим образом.

Вот здесь Ваш автор с властями согласен – особенно во времена ковида, когда регулярные бассейны были воспрещены, а общественный транспорт полон вирусов, мне доставляло большое удовольствие прогуляться из Пурвциемса в Агенскалнс, и обратно – получалось по 15-16 км. На этом невероятном пути особенно выдающимся было прохождение через наш, «иконический», мост – обзор льдин и дыхание полной грудью. И, да, для пеших там действительно тесновато – особенно возле пилона.

Что же до состояния моста, то уже в 2020-22 гг. там местами через коррозию виднелись воды нашей красавицы Даугавы.

Корпоративный скандал на полную катушку

Дебаты по поводу мостостроения сопровождались беспрецедентными личными нападками.

«Нервозным, агрессивным типажом» в самом начале заседания обозначил депутата Р.Бреманиса депутат Г.Лапиньш (Национальное объединение), и призвал президиум лишать его слова. Достаточно весомое обвинение, если учесть, что оно вышло из уст руководителя Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции.

В дальнейшем лично мэр В.Клейнбергс заявил, что обратится в Службу государственной безопасности с перечнем запросов, которые направлялись участниками оппозиционной фракции к делопроизводству Думы – по технической спецификации моста, включая его чертежи. Председатель РД неоднократно упоминал оппозиционную политическую силу в коннотации иностранного агента влияния. Упоминая также знакомство и пребывание в одной партии ее депутатов с недавно осужденным по обвинению в шпионаже в пользу РФ бывшим депутатом Сейма Янисом Адамсонсом. В связи с этим можно вспомнить, что политическая звезда этого деятеля зажглась в далекие 1994-95 гг., когда он являлся министром внутренних дел в кабинете Мариса Гайлиса, и впоследствии был одним из локомотивов партии «Латвийский путь».

Не осталась в долгу и обвиненная оппозиционерка, которая с трибуны Думы озвучила список депутатов, принимавших участие в корпоративной вечеринке в офисе В.Клейнбергса, в ночь перед принятием решения о Вантовом мосте. На видео видно, что мэр и приближенные прямо в стенах Рижской думы распивают спиртные напитки. Вопрос, кто оплатил банкет – политики или налогоплательщики – остался без ответа.

Таким образом, теоретически открывается возможность нового оспаривания важного решения о перестройке моста и кредите – как принятого в состоянии интоксикации.