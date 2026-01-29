Три года назад тогдашний руководитель Госканцелярии Янис Цитковскис, придя в Сейм, буквально обливался горючими слезами: зарплаты в госуправлении мизерные, система вознаграждения непонятная, текучка кадров большая… В общем, так жить нельзя — нужна радикальная реформа.

А именно: вместо разных уловок вроде денежных призов, доплат и премий, нужно ввести систему адекватных окладов — чтобы все было ясно и прозрачно. И главное — конкурентоспособно. Цитковскис даже озвучил задачу-максимум: добиться, чтобы вознаграждение на госслужбе составляло 80% от вознаграждения на аналогичной должности в частном секторе.

И жизнь в шоколаде!

Министры, а затем и депутаты Сейма восприняли предлагаемую реформу «на ура», особенно с учетом того, что и сами высшие должностные лица в результате реформы оказались, прямо скажем, в шоколаде. Ведь реформа предусматривала не только резкое повышение базовых окладов министров, парламентских секретарей, депутатов Сейма, руководителей независимых структур госуправления, но и ежегодные индексации — в зависимости от роста средней заработной платы в стране.

И реформе был дан зеленый свет. Фактически уже три года в госуправлении действует новая, «отреформированная» система оплаты труда. И каковы же результаты этой реформы? Ответ на этот вопрос была призвана дать ревизия Госконтроля, выводы которой на минувшей неделе были представлены широкой общественности.

А премии и призы никуда не исчезли

Отметим, что и без ревизии было известно, что реформа, вопреки заверениям теперь уже бывшего шефа Госканцелярии Цитсковскиса, не «уничтожила» в госуправлении ни денежные призы, ни доплаты, ни премии. При этом базовые оклады действительно резко возросли и не только «догнали» оклады в частном секторе, но и, во многих случаях, «перегнали» оклады в частном секторе.

Трудно даже найти какую-то должность в госуправлении, обладателю которой платили бы меньше, чем на аналогичной должности в частном секторе. А ведь у работника госуправления есть еще и другие бонусы — медицинская страховка, возможность обучения (повышения) квалификации. И это мы еще не говорим о руководящем звене государственных и муниципальных обществ капитала (то бишь — государственных и муниципальных предприятий) — эти руководители получают в месяц столько, что большинству топ-менеджеров в частном секторе и не снилось!

Только на премии и денежные призы в министерствах и в Госканцелярии по итогам 2022-го года было истрачено 626 тысяч, годом спустя — уже 2,5 миллиона, а за 10 месяцев минувшего года — 1,6 миллионов евро. И это при том, что государство в долгах, как в шелках — бюджет этого года составлен с дефицитом в 2 миллиарда евро.

Но вернемся собственно к результатам ревизии Госконтроля. Что же показала ревизия?

Цели реформы не достигнуты!

«Ревизия Госконтроля показывает, что правовые рамки реформы созданы, в том числе установлен порядок определения месячной зарплаты. Однако цели реформы на практике не достигнуты. Несмотря на то, что общие расходы на возмещение существенно выросли, неравенство в зарплатах между ведомствами и учреждениями сохраняется. Зарплата работников по-прежнему определяется исторически сложившимся базовым финансированием, а не ценностью должности и содержанием работы», - констатируется в предисловии к обнародованной ревизии.

Реформа системы вознаграждения госуправления, начатая в 2022 году, не достигла поставленной цели — обеспечить равную и конкурентоспособную оплату труда.

Рост расходов не снизил неравенства фондов вознаграждения между учреждениями. На 2023-2025 годы на реализацию реформы выделено 55,4 млн евро, однако в госуправлении по-прежнему остаются «богатые» и «бедные» ведомства и учреждения.

На одинаковых или равноценных должностях месячные зарплаты в разных учреждениях по-прежнему могут сильно отличаться. Исторически сложившееся базовое финансирование превалирует над стоимостью должности.

Переменная часть вознаграждения (доплаты и денежные награды) используется в ряде учреждений регулярно и систематически, а не как инструмент исключительной мотивации, фактически заменяя повышение месячной заработной платы.

Проблема — в распределении денег

"Результаты ревизии показывают, что проблема не в размере доступных денег для госуправления в целом, а в его распределении. Пока оплата труда определяется исторически сложившимся базовым финансированием, равная оплата труда за равноценную работу в госуправлении невозможна. Причем доклад ревизии не только о цифрах, но и о ценностях — справедливости и уважительном отношении к каждому", — констатирует член совета Госконтроля Гатис Литвинс.

На одинаковых или очень похожих должностях с сопоставимым содержанием и ответственностью работы оплата труда отличается между учреждениями вплоть до 30%.

Поскольку необходимо найти средства на оборону государства, Кабинет министров постановил существенно ограничить в бюджете 2025 года фонд вознаграждения, установив, что прирост не должен превышать 2,6%. При этом был установлен ряд исключений, прежде всего в сфере обороны и внутренней безопасности страны.

Пересмотреть фонд вознаграждения

"Решение в том, чтобы пересмотреть фонд вознаграждения, основываясь на принципах нулевого бюджета — заново пересчитав в учреждениях базовое финансирование в соответствии со структурой должностей и количеством должностных мест, а также увязав его с целевым уровнем зарплаты. Это позволило бы выявить излишки финансирования в «богатых» учреждениях и направить их в учреждения со структурным дефицитом, обеспечив более равную и справедливую зарплату за равноценную работу», - советует Гатис Литвинс.

Если большинство работников получают доплаты за вклад в достижение стратегических целей или денежные награды, то фактически компенсируется недостаточная месячная зарплата, а не вознаграждаются выдающиеся результаты работы.

Премии в размере до 75% от месячной заработной платы предоставляются на основании ежегодной оценки. Размер премии устанавливается учреждением в соответствии с оценкой занятого лица и доступным в учреждении финансированием. В ходе ревизии проанализированы результаты оценки выполнения работы. Установлено, что во многих учреждениях высшая оценка «превышает требования» присвоена более чем половине занятых.

В ходе ревизии был сделан вывод, что такая практика снижает достоверность системы оценки производительности и связь с реальными результатами работы. В учреждениях ежегодно в среднем премии получают 72% занятых. 41% получателей премии получают их в максимальном размере и 47% получателей получают их в размере 65-74% от месячной зарплаты.

Не пора ли сократить?

Итак, выводы ревизоров однозначные: реформа не была эффективной, не была справедливой и как следствие — заявленных целей не достигла.

Добавим от себя и то, о чем ревизоры «умолчали», поскольку это не отвечало целям ревизии. А именно: в госуправлении по-прежнему наблюдается дублирование функций, давно назрела необходимость сделать чиновничество более компактным и при этом — более эффективным.

Ясно, что рост окладов в госуправлении должен быть остановлен: по крайней мере, на год-другой — пока не начался реальный экономический рост и пока не остановлена «традиция» продолжать наращивать долги.