Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс (Новое единство) направил запрос председателю Огрской думы Эгилу Хелманису (Нацобъединение) с требованием пояснить, почему он исполняет обязанности мэра Огре без предусмотренного законом специального допуска к государственной тайне, пишет LETA.

Как сообщила агентству LETA советник министра по вопросам коммуникации Сабине Спурке, в соответствии с Законом о самоуправлениях председатель думы обязан предоставить объяснение в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса. Непредоставление объяснения в установленный срок трактуется как отказ от его предоставления.

Закон о самоуправлениях предусматривает, что самоуправления обязаны направить запрос в компетентное государственное учреждение безопасности о предоставлении специального допуска к государственной тайне председателю думы и его заместителю не позднее чем через месяц после их избрания в должность.

Министерство умного управления и регионального развития сегодня установило, что председатель Огрской краевой думы Хелманис исполняет свои должностные обязанности, несмотря на отсутствие специального допуска к государственной тайне.

Сегодня проходит заседание Огрской краевой думы, которое после долгого перерыва ведёт сам Хелманис. В начале заседания мэр Огре заявил, что вернулся и возобновил выполнение своих рабочих обязанностей.

Хелманис был избран мэром Огре 27 июня 2025 года после выборов, прошедших летом прошлого года. Менее чем через месяц — 16 июля — представители думы по связям с общественностью сообщили, что днём ранее Хелманис был ранен во время обстрела на Украине, не предоставив подробной информации об обстоятельствах инцидента и нанесённом политическому деятелю вреде здоровью.

После этого случая Хелманис оказался "на больничном" и долгое время оставался единственным руководителем самоуправления в Латвии, который не подал заявление на получение допуска к государственной тайне, хотя обещал заполнить соответствующую анкету, "как только восстановит здоровье".

Представители оппозиции в Огрской думе подвергли сомнению обоснованность больничного, поскольку политик в период официальной нетрудоспособности был замечен в думе и на телевидении. Оппозиция также безуспешно пыталась добиться его отставки, ссылаясь на его длительное отсутствие.

В декабре 2025 года оппозиционные депутаты выразили недовольство тем, что с момента избрания Хелманис исполнял обязанности председателя думы менее одного месяца. С 18 июля он находился в отъезде — сначала использовал компенсационный отдых после командировки, затем — отпуск, а с 25 августа — находился на больничном. При этом авторы запроса утверждали, что за ноябрь Хелманис получил более 4000 евро в качестве вознаграждения, и им не ясно, за исполнение каких обязанностей эта премия была выплачена, если мэр фактически не исполнял свои функции.

В январе 2026 года стало известно, что Инспекция здравоохранения начала проверку обоснованности больничного председателя Огрской краевой думы Хелманиса после получения соответствующего заявления.