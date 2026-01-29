Реформа больничной сети — это не выбор, а необходимость, поскольку нельзя продолжать поддерживать фрагментированную систему больниц в условиях нехватки медицинского персонала в стране, подчёркивает министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству в Министерстве здравоохранения (МЗ), по мнению Абу Мери, одного финансирования недостаточно для обеспечения доступности услуг, если не хватает врачей и медсестёр.

«Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже чётко показало, что одними деньгами проблему не решить», – отметил министр.

Поэтому, по его мнению, больничные услуги необходимо организовывать «умно и ответственно, концентрируя персонал и компетенции». В Латвии, особенно в регионах и приграничье, ресурсы ограничены, и их нужно сосредоточить для обеспечения качественного и безопасного лечения. Именно поэтому переход к трёхуровневой модели больниц неизбежен, считает Абу Мери.

Министр напоминает, что цель пересмотра сети больниц – сохранить неотложную помощь и терапию как можно ближе к месту жительства людей, а сложную помощь концентрировать в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре реформы находится человек, и задача — обеспечить быстрый и качественный доступ к помощи вне зависимости от места проживания.

Как сообщалось, сегодня и завтра министр здравоохранения находится с визитом в Латгале, где лично встречается с руководством и персоналом медицинских учреждений, чтобы выслушать актуальные вопросы, связанные с реализацией плана развития больниц, сообщил представитель МЗ Оскар Шнейдерс.

Министр посетит Лудзенский медицинский центр, примет участие в открытии пункта Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) в Индре, а также побывает в больницах Краславы, Прейли и Ливаны.

В ходе встреч планируется обсудить актуальные проблемы отрасли, рассказать о приоритетах здравоохранения на этот год и рассмотреть вопросы финансирования больниц.

Открытие пункта СНМП в Индре является одним из центральных событий визита, так как восточный приграничный регион находится в особой ситуации с точки зрения безопасности, и доступность медицинской помощи здесь — не только социальный, но и вопрос государственной устойчивости, подчёркивает МЗ.

Укрепление потенциала СНМП особенно важно для обеспечения оперативности службы в регионах. Работа по созданию новых пунктов и улучшению существующей инфраструктуры продолжается, чтобы повысить оперативность реагирования и безопасность сотрудников, отмечает министерство.

Этот визит продолжает серию региональных встреч, цель которых — обеспечить, чтобы решения в области политики здравоохранения основывались на реальной ситуации в медицинских учреждениях, поясняет МЗ.

Как сообщалось, в этом году в здравоохранении планируется усилить охрану здоровья матери и ребёнка, усовершенствовать сеть больниц и качество стационарных услуг, сократить очереди пациентов, улучшить доступность лекарств и внедрить новые цифровые решения.

МЗ напоминает, что цель развития больничной сети — устойчивое, безопасное для пациентов и доступное стационарное обслуживание по всей Латвии. Подчёркивается, что все больницы продолжат оказывать услуги своим жителям.

С каждой больницей будут вестись отдельные переговоры, она будет оцениваться индивидуально — с учётом нужд местного сообщества, региональных особенностей и демографической ситуации, особенно в приграничных районах, что важно для национальной безопасности.

Планируемый переход от пяти к трём уровням больниц поможет пациентам чётче понимать, какие услуги можно получить ближе к дому, а в каких случаях потребуется специализированная помощь в учреждении более высокого уровня. Безопасность пациентов и качество услуг — одни из главных аспектов реформ, подчёркивает МЗ.

Как уже сообщалось, руководителям самоуправлений пообещано искать индивидуальные решения для каждой региональной больницы, чтобы не снижать текущее финансирование, подтвердил агентству ЛЕТА исполнительный директор Ассоциации региональных центров развития и краёв (RACA) Вентс Армандс Крауклис (партия «Видземе»).

RACA направила министру здравоохранения официальное письмо с призывом к срочной встрече в связи с планируемым значительным сокращением финансирования региональных больниц в этом году.

Самоуправления выражают обеспокоенность информацией МЗ, согласно которой региональные больницы могут столкнуться с существенным снижением финансирования стационарных услуг. По их мнению, такое решение создаёт прямые риски для доступности медпомощи в регионах, подрывает предыдущие инвестиции в развитие больниц и может привести к оттоку медперсонала из регионов. Одновременно это увеличит поток пациентов в Ригу и ещё больше нагрузит университетские больницы.

Руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс также выразил обеспокоенность значительным сокращением финансирования в ряде учреждений, включая Цесис, Вентспилс и Мадону.

Против хода реформы больничной сети выступил и Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA). Профсоюз указал, что в процессе общественного обсуждения информационного сообщения представители отрасли были формально вовлечены, а их возражения и уточнения были «декларативно отмечены как учтённые». В то же время в итоговой редакции документа всё ещё отсутствует углублённый анализ, чёткие критерии и конкретные измеримые решения, которые позволили бы объективно оценить влияние планируемых изменений, считает LVSADA.