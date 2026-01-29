Парламентарии активно используют возможность напомнить о себе с трибуны Сейма и высказаться на глобальные темы. Ежегодные дебаты по внешней политике в Сейме продолжаются уже шестой час. Когда готовился этот материал, представители всех фракций предложили закрыть список дебатирующихся. Остальные депутаты с этим согласились. Но даже если подсчитать тех, кто успел записаться для участия в дебатах, можно прогнозировать, что дебаты продлятся еще пару часов.

Как обычно, с очень критичной речью выступил независимый депутат Александр Кирштейнс. Он отметил, что сейчас мировую повестку дня определяют только три страны - США, Китай и Россия. Этим он дал понять, что Евросоюз, увы, не является одним из основных игроков на международной арене. По словам депутата, нужно нам самим развивать производство, в том числе военное, и упомянул Канаду, которая решила активно сотрудничать в экономике с Китаем. По словам политика, Volkswagen group, чтобы избежать банкротства, тоже договорилась с Китаем о тесном сотрудничестве.

"Нам нужно начинать восстанавливать свою независимость - прежде всего, экономическую, а для этого нужно сменить правительство", - подытожил независимый депутат. Он призвал к более жесткой миграционной политике, чтобы не допустить ситуации, которая сложилась в связи с наплывом иммигрантов, в том числе и нелегальных, в Швеции. "В прошлом году в Швеции было зафиксировано 147 случаев перестрелок между бандами мигрантов", - отметил депутат.